Negli anni ’90 ha calcato le passerelle di moda più importanti al mondo: a 51 anni Claudia Shiffer lascia di stucco

Ha incantato il mondo intero con la sua bellezza simile a quella di Brigitte Bardot, ma com’è diventata oggi Claudia Shiffer?

Insieme alle colleghe Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Kate Moss e poche altre è stata un’icona dell’epoca d’oro della moda: con la sua bellezza, che ricorda quella di Brigitte Bardot, Claudia Shiffer ha rappresentato marchi celebri come Versace, Dolce & Gabbana, Valentino.

Una carriera sfavillante che parte dal suo Paese natale, la Germania, quando nel 1987 l’agente Michael Levaton la notò per le strade di Dusseldorf e la spinse ad intraprendere la strada della moda mettendo da parte l’aspirazione di diventare avvocato come suo padre Heinz.

Apparsa inoltre in diversi film e video musicali, come quello di Jon Bon Jovi Say It Isn’t So, in Italia Claudia è stata più volte ospite in trasmissioni tv come Scommettiamo che…?. Molto chiacchierata dal gossip la sua storia con il mago illusionista David Copperfield incontrato per la prima volta nel 1993 ad una serata di gala a Berlino.

Oggi la Shiffer è sposata con il regista Matthew Vaughn. La cerimonia è avvenuta il 25 maggio 2002 nel villaggio inglese di Shimpling e dalla loro unione sono nati tre figli: Caspar, 17 anni, Clementine, 16 e Cosima Violet, 10.

Nata a Rheinberg il 25 agosto 1970, l’anno scorso ha spento 51 candeline: non crederete ai vostri occhi quando vedrete come si mostra oggi la bellissima top model!

Il suo fascino è rimasto nell’immaginario collettivo, ma com’è Claudia Shiffer oggi?

Sul suo seguitissimo profilo Instagram potete trovare gli scatti che mostrano quanto sia incredibilmente bella ancora oggi la Shiffer nonostante siano passati 12 anni dal suo addio alle passerelle, annunciato ufficialmente nel 2009, all’età di 39 anni.

Il viso e il fisico non sono affatto cambiati, come evidenzia questa immagine recente in cui l’ex modella appare tra l’altro in una versione ‘acqua e sapone’.

L’avreste mai detto?