In Beautiful interpreta Steffy, ma sapete chi è il marito della famosa attrice? Bellissimi insieme; i dettagli sulla vita privata.

È una delle protagoniste assolute di Beautiful. Al centro della trama della soap da diversi anni, Steffy Forrester è la figlia di Ridge Forrester e Taylor Hayes. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, la ragazza sta affrontando un periodo di riabilitazione, per via delle dipendenza dai farmaci. Ben presto per il suo personaggio arriveranno altri incredibili novità! A darle il volto è la bellissima Jacqueline MacInnes Wood, famosa attrice e cantante canadese. Cosa sappiamo della sua vita privata?

I suoi amori nella soap li conosciamo tutti: in primis Liam Spencer, che è sempre stato oggetto di liti con la ‘nemica storica’ Hope Logan. Ma cosa sappiamo dell’amore nella vita reale dell’attrice? Ebbene, non tutti sanno che l’attrice è sposata dal 2018! Scopriamo con chi.

È Steffy in Beautiful, ma avete mai visto il marito dell’attrice? Sono sposati dal 2018

Dal 2008 è entrata a far pare del cast di Beautiful, nel ruolo di una delle due gemelle di Ridge e Taylor, Steffy Forrester. Parliamo di Jacqueline MacInnes Wood, che lascerà poi la serie nel 2013, per rientrare nel 2015. Oggi, il personaggio di Steffy è uno dei principali della soap ed uno dei più amati: merito anche del grande talento dell’attrice. Che, a differenza di Steffy, ha una situazione sentimentale stabile e felice!

La bellissima 34 enne, infatti, è sposata dal luglio del 2018 con Elan Ruspoli, italo americano, che lavora nell’ambito cinematografico, come manager della Creative Artist Agency. I due si sono conosciuti proprio grazie al lavoro, nel 2017. E dal loro grande amore sono nati due bambini: Rise, nato il 4 marzo del 2019, e Lenix, nato a febbraio del 2021.

E voi, conoscevate la vita privata della bellissima attrice? Per continuare a seguire le vicende di Steffy e company, appuntamento tutti i giorni su Canale 5, alle ore 13 e 40 circa.