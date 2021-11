Fabrizio Corona, chi è la nuova fidanzata: ha 27 anni in meno di lui

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha una nuova fidanzata: ha 27 anni in meno di lui, ecco di chi stiamo parlando

La relazione amorosa pare sia stata ufficializzata con un video sui social, in cui i due si scambiano baci ed effusioni. Il cuore di Corona torna a battere dopo la fine della storia con Silvia Provvedi de Le Donatella. Ma chi è la sua nuova compagna?

Chi è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona

Fabrizio Maria Corona è un personaggio televisivo più discussi. Da molti è conosciuto come l’ex re dei paparazzi, essendo stato partner e amministratore di Corona’s, nota agenzia fotografica di Milano. È stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, tra cui il più famoso è sicuramente l’inchiesta Vallettopoli. Nel 2015 è stato condannato definitivamente dalla Cassazione a 13 anni e 2 mesi di reclusione. Nel dicembre 2019 sono stati disposti gli arresti domiciliari per motivi terapeutici.

Corona ha fatto molto parlare di sé, apparendo spesso sulle copertine dei settimanali più famosi in Italia. Ha avuto diverse storie d’amore. Nel 2001 ha sposato la modella italo-croata Nina Morić, con la quale nel 2002 ha avuto un figlio, Carlos Maria. Dopo la separazione, avvenuta nel 2007, Corona ha avuto una storia d’amore con la showgirl argentina Belen Rodriguez. I due sono stati insieme dal 2009 al 2012. Dal 2015 al 2018, invece, è stato con Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella.

Adesso pare il cuore dell’ex re dei paparazzi sia tornato a battere. Corona avrebbe una nuova fidanzata e sarebbe molto più giovane di lui. La relazione amorosa pare sia stata ufficializzata con un video postato su Instagram, in cui i due si scambiano teneri baci. Ma chi è la nuova compagna di Fabrizio Corona?

Si chiama Sara Barbieri, ha 20 anni (27 in meno rispetto all’ex re dei paparazzi) e di professione è una modella. Vive e lavora a Milano, dove probabilmente ha conosciuto Corona. Essendo molto giovane, si sa poco sulla sua vita privata. Sbirciando dai suoi social, sappiamo che ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie di abbigliamento e gioielli per griffe molto importanti.

In passato, inoltre, potrebbe aver avuto un flirt con il cantante Salmo. La modella, infatti, apparve nelle stories di Instagram del cantante durante il periodo di quarantena forzata. La notizia, però, non è mai stata ufficializzata dai due.