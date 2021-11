Gf Vip, “Non lottare, lasciati andare”: il dramma raccontato in diretta, da brividi; cosa è successo nel corso della puntata di lunedì.

Una puntata ricca di emozioni, quella del GF Vip andata in onda lunedì, 15 novembre 2021. Una puntata in cui non sono mancate discussioni e tensioni in casa, ma anche momenti di grande commozione.

È quello che è successo durante il racconto da brividi di una delle concorrenti, che ha ripercorso i momenti salienti della sua vita, attraverso la “linea della vita”. Parole da brividi che hanno toccato il cuore dei telespettatori.

GF Vip, la linea della vita di Katia Ricciarelli: il dramma raccontato in diretta

La grande vita di Katia Ricciarelli ripercorsa insieme ad Alfonso Signorini: dagli affetti più importanti ai grandi amori, dalla illustre carriera alla famiglia. L’artista si è raccontata a cuore aperto, raccontando aneddoti privati al conduttore e al pubblico di Canale 5. Tra le altre cose, Katia ha ricordato mamma Mola, di cui ha ricordato che andava a bussare alle porte dei vicini per sbrigare faccende domestiche , per mantenere le figlie. “Pensa quanta dignità in quel gesto di bussare alle porte in cerca di un lavoro onesto”, ha sottolineato Alfonso.

Katia racconta che, per ripagarla di tutto, ha cercato di far vivere la sua mamma come una regina, costruendole addirittura un castello a Spoleto: “Lo meritava, non ho mai pensato di fare carriera solo per me stessa, ma ho sempre pensato a lei.” La cantante ricorda anche il doloroso giorno della scomparsa della sua mamma: “Ero a Mantova, stavo facendo un concerto, era gennaio del ’91. Mi ricordo che ho sentito il bisogno di andare da lei, mi sembrava che mi avesse quasi chiamata. Allora ho cantato l’Aria che lei amava tantissimo, ho chiesto scusa al pubblico e me ne sono andata. Sono arrivata che lei era appena entrata in coma.”

La cantante spiega di non aver fatto in tempo a salutarla, ma di averle detto un’ultima cosa: “Non so se ho fatto bene o male, ma io le dicevo mamma non lottare, lasciati andare, perché volevo che si spegnesse e che tornasse la serenità sul suo viso. E lei mi ha ascoltato.”

“Ed è andata là fra le nubi d’or”, conclude Signorini. Un racconto da brividi, che ha emozionato tutti, in casa e fuori. Voi avete seguito la puntata di lunedì.