Ne Il Segreto ha interpretato Onesimo Miranar: avete visto l’attore oggi? Com’è lontano dal suo personaggio.

La chiusura de Il Segreto ha amareggiato i telespettatori. La soap opera dopo circa 8 anni ha chiuso i battenti. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2013 al 2021. L’ultima puntata è andata in onda il 28 maggio.

Puente Viejo e molti abitanti sono stati distrutti, a causa delle bombe che Don Filiberto ha lasciato per tutto il paese. E proprio qui, Donna Francisca, ormai morta, svela il grande segreto, il suo amore eterno per Raimundo. Tutti i personaggi della soap opera ci hanno conquistato. Impossibile dimenticare Onesimo Miranar, il nipote di Pedro Miranar e cugino di Hipólito. Goffo e impacciato è stato spesso al centro degli eventi di Puente Viejo. Ma com’è oggi l’attore che l’ha portato in scena? Scopriamolo insieme.

Leggi anche Isaac ne Il Segreto è apparso così: vedere l’attore oggi vi sorprenderà, il ‘dettaglio’ non sfugge

Ha interpretato Onesimo Miranar ne Il Segreto: oggi l’attore si mostra così

Il Segreto è una soap opera spagnola che ci ha tenuto compagnia per circa 8 anni, con 12 stagioni ricche di colpi di scena e di sorprese. La prima ha visto al centro dell’attenzione l’amore tra Pepa e Tristan. Amore che, è stato spezzato dalla morte dell’uomo.

Leggi anche L’abbiamo tanto amata ne Il Segreto: sapete chi è il suo fidanzato? Proprio il famoso attore

Ma in tutta la storia questo sentimento è sempre stato presente. Proprio sul finire della telenovela, Donna Francisca, ormai morta, rivelerà il grande ‘segreto’: il suo amore eterno per Raimundo. Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto vediamo il personaggio di Onesimo Miranar, lo ricordate, vero? E’ il nipote di Pedro Miranar e cugino di Hipólito. Osservando il suo temperamento goffo e impacciato, nella soap, non si può dire il contrario, è proprio un Miranar dalla testa ai piedi! Onesimo è stato una continua sorpresa, ma avete visto l’attore che l’ha interpretato?

José Gabriel Campos è l’attore che ha portato in scena per le ‘strade di Puente Viejo’ questo esuberante personaggio. Osservando questo scatto, possiamo dire con certezza che l’artista è praticamente uguale. Nella soap opera vestiva solo con abiti adatti a quei tempi e all’ambientazione, per il resto nulla è cambiato, non trovate? Classe 1983, sembrerebbe che, leggendo in giro, Josè, oltre ad essere un attore è anche un insegnante di spagnolo.