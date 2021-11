Ha interpretato Robert, protagonista della seconda stagione, in Tempesta d’amore: com’è dopo 10 anni l’amatissimo attore.

Tempesta d’amore è una soap opera tedesca in onda da anni. Era il 2006 quando ha esordito su canale 5, mentre dal 2007 è trasmessa su rete Quattro. Ancora oggi va in onda e riscontra un incredibile successo. Sono state superate le tre mila puntate e la serie è arrivata alla diciassettesima stagione.

Tanti i personaggi che hanno fatto parte di Tempesta d’amore, ricordate Robert Saalfeld, chef dell’hotel Furstenhof? E’ stato il protagonista della seconda stagione. Si innamora di Miriam, una ragazza sulla sedia a rotelle. I due non hanno fatto parte solo di questa stagione, ma più volte sono ritornati. Per loro, però, c’è stato un tragico epilogo. Abbiamo saputo, infatti, da Robert, apparso nella quarta stagione, che la donna era incinta. Purtroppo, muore tragicamente, dando alla luce la figlia Valentina. Ora, tornando a noi: sono passati più di 10 anni, sapete com’è oggi l’attore?

In Tempesta d’amore ha interpretato Robert: com’è l’attore dopo più di 10 anni

Robert Saalfeld è stato il protagonista della seconda stagione di Tempesta d’amore. Al centro dell’attenzione la storia d’amore dello chef con Miriam, una ragazza costretta sulla sedia a rotelle. Soltanto sul finire, i due si uniscono e partono per Parigi. Qui, Robert apre il suo ristorante mentre Miriam commercializza il suo profumo.

Purtroppo, però, ci sarà un tragico epilogo, la donna muore, ma dà alla luce la figlia Valentina. Ricordate il personaggio di Robert? L’abbiamo visto nella seconda stagione, ma è più volte ricomparso. Ha fatto parte della soap opera dal 2006 fino al 2008. Da allora sono passati più di 10 anni, sapete com’è oggi l’attore?

Questa è una foto ripresa da un video di Lorenzo Patanè sul suo profilo instagram. Parliamo di ben 13 anni fa, ma l’amatissimo attore non è affatto cambiato. Classe 1976, Patanè è un attore italiano. I suoi genitori si sono trasferiti in Germania quando era piccolissimo ed è lì che ha vissuto. Grazie al ruolo dello chef Robert, ha avuto la possibilità di farsi amare ed apprezzare non solo in Germania e in Italia, ma anche in altri paesi del mondo.