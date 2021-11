La Casa di Carta, è nata la figlia dell’amatissimo attore: grande sorpresa per i fan

Con dei dolcissimi scatti pubblicati sui social, l’attore de La Casa di Carta annuncia di essere diventato papà e presenta sua figlia ai fan.

“Sarai una donna libera”, così l’attore della celebre serie Netflix La Casa di Carta dà il benvenuto a sua figlia sui social. La piccola dovrebbe essere nata lo scorso 7 novembre ma solo nelle ultime ore il papà ha reso nota a tutti la sua immensa gioia.

Da tempo circolavano voci sulla vita privata di Jaime Lorente e ora la conferma è arrivata. Non si sa chi sia la mamma della bimba né il nome scelto dalla star spagnola, da sempre gelosa della propria privacy.

Oltre al dolce augurio alla figlia, il Denver della seguitissima serie tv ha postato sul proprio profilo anche alcuni scatti in cui lo si vede con in braccio la piccola e in compagnia di un ragazzo. Nella didascalia si legge la parola “famiglia”.

Ma quali sono i gossip attorno alla sua vita sentimentale?

Jaime Lorente è diventato papà: l’attore de La Casa di Carta ha una compagna?

Le indiscrezioni sul fiocco rosa era stata diffusa dalla rivista spagnola ¡Hola! secondo cui la nascita sarebbe avvenuta il 7 novembre 2021 in un ospedale di San Sebastian. La presunta compagna di Jaime Lorente sarebbe una certa Marta, responsabile del guardaroba del set della serie tv. Dopo la fine della storia con Maria Pedraza, con cui aveva condiviso anche il set di Élite, l’attore avrebbe iniziato una relazione proprio con lei.

La rottura con la collega Pedraza risalirebbe allo scorso mese di luglio. In quel periodo, il settimanale Chi aveva rivelato: “È finita tra Maria Pedraza e Jaime Lorente. Dopo aver recitato ne ‘La casa di carta’ nel 2018 i due attori si sono innamorati fuori dal set. Poi la vita lavorativa li ha fatti incontrare anche sul set di ‘Élite’. Dopo aver trascorso la quarantena insieme a Madrid, ora le loro strade si sono allontanate”.

