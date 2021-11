Lorella Cuccarini e Beyoncè, spunta un retroscena del tutto inaspettato: è stata proprio la maestra di Amici a raccontarlo.

Lorella Cuccarini è insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. L’anno scorso, l’abbiamo vista nel talent, nel ruolo opposto, ovvero come maestra di ballo. Per questa edizione, la De Filippi, le ha chiesto di poter passare all’altra cattedra e lei, dopo averci pensato e spronata da Maria, ha deciso di accettare.

La Cuccarini, sabato 13 novembre, è stata ospite di Verissimo. L’abbiamo vista in collegamento proprio dalla scuola. Ai microfoni di Silvia Toffanin, ha raccontato della sua carriera, di alcuni importanti ricordi, del suo percorso e della sua esperienza ad Amici. Ma sempre parlando con la Toffanin, ha svelato un retroscena incredibile, che riguarda anche Beyoncè.

Sabato 13 novembre, Lorella Cuccarini è stata ospite di Verissimo. In collegamento dalla scuola di Amici dove riveste, quest’anno, il ruolo di maestra di canto, ha parlato ai microfoni di Silvia Toffanin.

Ha raccontato un po’ di sè, della sua immensa carriera, della sua esperienza ad Amici e c’è stato un momento molto bello. Silvia, ha mostrato una clip, in cui Chiara, la figlia di Lorella, le ha detto alcune confidenze. Ma proprio durante questa chiacchierata, Lorella ha svelato un aneddoto che nessuno conosceva, e che riguarda anche Beyoncè. La Toffanin ha mandato in onda un video, in cui si vedono a confronto le due artiste, ovvero la Cuccarini e Beyoncè, mentre si cimentano in un ballo esplosivo. Guardandolo, è impossibile non notare, che si tratta praticamente dello stesso numero. Così, Lorella Cuccarini ha spiegato:

“E’ stata un’esperienza improvvisa, noi facevamo questo numero all’interno del Pianeta Proibito, il musical che portavo in scena quell’anno. Lo spettacolo era di Luca Tommasini, lui aveva pensato a questo numero bellissimo, che poi ho avuto la fortuna di portare a Sanremo, grazie ad Antonella Clerici, che mi ha invitato. Grazie a questa partecipazione televisiva la truccatrice di Beyoncè le ha fatto vedere questo filmato. Lei è rimasta estasiata, tanto che l’ha voluto fare l’anno successivo. L’idea che, in quale modo, Beyoncè, si fosse ispirata ad un mio numero, è stata una grandissima soddisfazione”. Ebbene, a quanto pare, la star statunitense si è ispirata ad un numero portato in scena, l’anno prima, nel 2010, dalla maestra di Amici.