Un concorrente accusa un malore al Gf Vip 6, a letto con febbre e mal di stomaco: “Nessuno lo aiuta”, ecco cos’è successo

Attimi di panico nella casa più spiata d’Italia, un gieffino non si sente bene: a letto con febbre e mal di stomaco. Qualcuno insorge: “Nessuno lo aiuta“.

LEGGI ANCHE: GF Vip, Alex Belli e Soleil: quel particolare non passa inosservato, cosa c’è dietro?

Gf Vip 6, malore per uno dei concorrenti

La sesta edizione del Grande Fratello Vip entra nel vivo. I concorrenti sono ormai chiusi nella casa più spiata d’Italia da circa due mesi. Il reality show, infatti, è iniziato il 13 settembre 2021. I concorrenti però non sanno che la loro permanenza nella casa sarà ancora più lunga.

Inizialmente, infatti, si pensava che il reality show dovesse finire a dicembre. I vertici di Mediaset hanno invece deciso di prolungare l’edizione, facendola arrivare a marzo 2022. Sarà l’edizione più lunga di sempre, ma come la prenderanno i concorrenti? C’è chi nella casa sta facendo la conta dei giorni per la finale.

LEGGI ANCHE: GF Vip, Adriana Volpe svela quello che le telecamere non mostrano: succede in studio ogni volta, incredibile

La tensione infatti cresce a dismisura nella casa e con l’avvicinarsi della puntata serale si taglia veramente con il coltello. Oltre alla tensione cresce anche il malessere. Rinchiudersi per più di due mesi in una casa non deve essere di certo bello. Se a questo poi si aggiungono i problemi fisici, i concorrenti del reality show hanno fatto veramente bingo.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, che fine hanno fatto le ‘opinioniste del popolo’? Perchè Rossella e Adriana non sono più in studio

Nelle ultime ore, uno dei concorrenti non si è sentito bene. Il gieffino è a letto con la febbre e il mal di stomaco. La sua presenza nella diretta di venerdì sera è seriamente a rischio. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. Ma volete sapere di chi stiamo parlando?

Il gieffino che ha accusato il malore è Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore napoletano è a letto con la febbre e il mal di stomaco e nel frattempo il web insorge: “Sta male e nessuno lo calcola“, scrive qualcuno su Twitter. Dei suoi coinquilini, infatti, solo Soleil Sorge si è preoccupata delle sue condizioni. Il web ha preso di mira soprattutto Sophie Codegoni, al televoto con lui e Miriana. Gli internauti hanno infatti sottolineato che quando è stata lei male, Gianmaria le ha portato il succo a letto.