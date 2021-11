Matrimonio a prima vista 7, la scelta finale: cos’è successo tra Martina e Davide

Matrimonio a prima vista 7, cosa è successo tra Martina e Davide alla scelta finale.

L’esperimento di Matrimonio a prima vista è terminato. Le coppie scelte da i tre esperti, Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Mario Abis, sono arrivate alla fine. Tutto è partito con la celebrazione del matrimonio, in luoghi diversi. Subito dopo, c’è stato il viaggio di nozze che ha visto gli sposi godere di qualche giorno di vacanza in un posto bellissimo.

La convivenza non è iniziata nel migliore dei modi. Solo Dalila e Manuel sono apparsi fin da subito molto affiatati e complici. Poco dopo, però, tutto è cambiato e il loro rapporto si è spezzato. Tra Jessica e Sergio dopo i primi tentennamenti, è tornato il sereno. La coppia che più ha colpito i telespettatori è stata quella formata da Martina e Davide. Quest’ultimo ha sempre cercato di andare incontro alla donna, e, proprio questo suo atteggiamento molto affettuoso, non è piaciuto a Martina, tanto da definirlo ‘una cozza’. Ma cos’è successo tra i due? Scopriamolo insieme!

Leggi anche Matrimonio a prima vista, c’è ancora speranza per Martina e Davide? Lei fa una inaspettata ‘confessione’

Matrimonio a prima vista 7: cos’è successo tra Martina e Davide

Matrimonio a prima vista è arrivato alla settima edizione. Edizione che proprio ieri sera, martedì 16 novembre, ha visto in onda la scelta finale delle coppie. Non siamo affatto sorpresi da quanto accaduto. Dalila e Manuel, come si era già capito, hanno scelto entrambi di non continuare il percorso insieme.

E’ stato un sì per Jessica e Sergio. La coppia è sembrata molto innamorata, ma nessuno dei due, ha confessato questo sentimento. Martina e Davide, l’abbiamo visto con i nostri occhi, non si sono vissuti a pieno. La convivenza non c’è stata, se così possiamo dire, dato che, sono stati insieme pochi giorni. Ma cos’è successo una volta arrivati alla scelta finale? Martina ha rivelato agli esperti di aver provato una sorta di ansia, al sol pensiero dell’arrivo di Davide in casa, quasi da fargli mancare l’aria. Lo sposo, invece, ha detto che ad un certo punto ha trovato un muro, fino a quando, il giorno della reunion, durante la colazione, non si sono scontrati.

La sposa ha lamentato il fatto di non aver mai accettato alcuni gesti dell’uomo, come svegliarsi in modo molto entusiasta, aprire la finestra, parlare subito. Ma qual è stata la loro decisione? Entrambi hanno detto di non voler continuare. Dopo aver salutato gli esperti, i due si sono parlati. Davide non ha escluso la possibilità di conoscersi fuori, con calma. Martina, ad un certo punto, è andata via dicendo che non è l’uomo giusto per lei. Cosa ne pensate voi?