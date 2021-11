Nazli è stata la protagonista di Bitter Sweet: com’è oggi l’attrice, dopo la fine della soap opera.

Bitter Sweet è una serie turca andata in onda in Italia dal giugno al settembre 2019. Al centro della trama, la storia d’amore tra Nazli e Ferit Aslan e l’adozione del piccolo Bulut. Nazli è una studentessa universitaria che frequenta corsi di lingua giapponese. Il suo desiderio più grande è quello di poter aprire un ristorante, e diventare una affermata cuoca, cosa che poi, sappiamo, riuscirà a portare a compimento.

Ferit, invece, è un ricco uomo d’affari, proprietario di una grande azienda. I loro destini si uniscono, quando, la giovane, trova lavoro come cuoca, proprio nella casa di Ferit. Nazli è stato sicuramente uno dei personaggi più amati della serie tv. Dopo la fine della soap opera, com’è oggi l’attrice?

Leggi anche In Bitter Sweet ha interpretato la signora Ikbal: stenterete a riconoscere l’attrice, è completamente diversa dal suo personaggio

Abbiamo tanto amato Nazli in Bitter Sweet: com’è oggi l’attrice

Nazli e Ferit Aslan sono stati i protagonisti di Bitter Sweet. E’ stata sicuramente una soap opera che ha riscontrato un grande successo. I telespettatori si sono lasciati trascinare dalla trama, sempre più avvincente.

Leggi anche In Bitter Sweet è stata Demet: l’attrice in questo scatto social conquista i follower, è bellissima

L’adozione di Bulut, il nipote di Ferit, ha concentrato l’attenzione. Alla fine, tutto è andato per il meglio. Non solo l’amore ha trionfato, ma il piccolo è stato affidato alle cure dei suoi zii, e di Nazli. Come abbiamo avuto modo di vedere, nell’ultima puntata, la giovane svela all’imprenditore di essere in dolce attesa e come si suol dire, vissero tutti felici e contenti. Nazli è stata interpretata dall’amatissima attrice Ozge Gurel. Oggi è una vera e proprio star! L’avete vista di recente? Vi mostriamo una sua foto social:

Questo è uno scatto molto recente dell’amata attrice turca. Non sembra affatto cambiata, a parte un piccolo dettaglio, i suoi capelli. Sembrerebbe , dalla foto, che Ozge abbia fatto un taglio più corto. L’abbiamo tanto amata in Bitter Sweet, ma abbiamo avuto il piacere di vederla anche in Mr Wrong-Lezioni d’amore, e prima ancora in Cherry Season-Le stagioni del cuore.