Non potete neanche immaginare com’è oggi l’attore che interpretava Victor nella soap Febbre d’amore: da non credere!

E’ stato il volto di Victor Newman della soap Febbre d’amore dal 1980: rivederlo oggi vi lascerà di stucco, nessuno potrebbe immaginarlo!

Trasmessa per la prima volta nel lontanissimo 1973 e ancora oggi in onda negli Stati Uniti, Febbre d’amore è una soap statunitense che arrivò qui da noi nel 1983 per poi salutare il pubblico italiano nel 2009.

Leggi anche—————->>>Da quanto tempo va in onda Beautiful: tutte le curiosità sulla soap

In una cittadina immaginaria del Wisconsin, chiamata Genoa City, due famiglie rivali, i Blair e i Foster, si fanno la guerra tra amori, tradimenti, segreti e tranelli. Alle loro vicende nel corso degli anni si aggiungeranno quelle di altri nuclei familiari: i Chancellor, gli Abbott, i Newman, i Winters ed i Baldwin.

Leggi anche—————>>>Beautiful, il famoso “Big Bear” esiste davvero? Tutto sulla location della soap

A monopolizzare la trama, la rivalità (lavorativa e non) tra gli Abbott e Newman. A proposito di questi ultimi, ricordate Victor? Interpretato dall’attore Eric Braeden, è stato uno dei personaggi più amati dell’intera soap. Avete visto com’è oggi l’attore?

Febbre d’amore, ricordate Victor Newman? Dopo tutti questi anni l’attore che lo interpretava vi stupirà

Nato a Bredenbek, Eric Braeden è un attore tedesco naturalizzato statunitense. Raggiunse la fama mondiale col ruolo interpretato in Febbre d’amore, grazie al quale nel 1998 vinse un Emmy Awards come miglior attore protagonista di una serie drammatica.

Oggi l’attore ha 80 anni ed nel corso della sua carriera ha recitato altri ruoli in molte famose serie come Hawaii squadra cinque zero, Il tenente Kojak, Charlie’s Angels, La signora in giallo, Beautiful, Hope & Faith e How I Met Your Mother.

Leggi anche—————>>>Interpretando Krystle nella soap Dynasty ha fatto la storia della tv mondiale: oggi ha quasi 80 anni, vi sembrerà impossibile

Qui lo vediamo in una foto piuttosto recente tratta dal suo profilo Instagram:

Diciamoci la verità: mantiene una forma a dir poco pazzesca!