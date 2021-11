Non sarà più nel programma, grande dispiacere per il pubblico: “È arrivato il momento”

In onda da ben 16 anni, il seguitissimo programma dovrà salutare uno dei suoi volti più amati: l’annuncio social ha sorpreso tutti.

E’ uno dei format trasmessi su Real Time che hanno maggiormente conquistato il pubblico che da 16 anni non ha mai smesso di seguirlo con affetto. Un reality show abbastanza particolare, in cui fondamentale è il ruolo dei giudici che decreteranno la coppia vincitrice di ogni puntata.

Leggi anche—————>>>Dolorosissimo addio, dopo 18 anni l’amatissimo attore saluta la serie tv: la notizia lascia tutti di stucco

Ingrediente basilare di tanto successo è la curiosità che è capace di suscitare in chi guarda e il talento dei giudici che sono ormai personaggi amatissimi. Parliamo di Cortesie per gli ospiti, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.20.

Un programma che vede ad ogni episodio due coppie sfidarsi nell’offrire la migliore accoglienza ai giudici invitati a cena. I membri della giuria valutano attentamente tutte le fasi della serata: l’arredamento, l’allestimento della tavola, la capacità dei padroni di casa di essere di buona compagnia.

La nuova stagione di Cortesie per gli ospiti è già in fase di registrazione come rivela Tv Blog, ma stavolta non ritroveremo un pezzo importante dello show. E’ stato lui stesso ad annunciarlo su Instagram.

Cortesie per gli ospiti, l’addio al programma dell’amatissimo giudice

A lasciare il format sarà l’architetto ed interior designer Diego Thomas: “È arrivato il momento per me di concentrarmi sull’Architettura e su altri progetti personali a cui tengo tantissimo e che non vedo l’ora di condividere con voi. C’è un tempo per tutto, questo è il tempo di dedicarmi ad altro, di ugualmente stimolante se non di più. Vi dirò presto le novità che mi riguardano”, ha scritto in lungo post.

Leggi anche—————>>>L’indiscrezione sconvolge tutti: l’attrice è pronta a dire addio all’amatissima serie tv? Tutti di stucco

Un’esperienza meravigliosa per l’architetto che, ammette, si sente arricchito da nuove amicizie e viaggi indimenticabili. A quanto pare, però, è giunto per lui il momento di guardare avanti e dedicarsi a nuovi progetti.

Leggi anche—————->>>L’amatissimo personaggio dice addio per sempre alla serie tv: brutto colpo per i telespettatori

Non possiamo fare altro che augurargli il meglio!