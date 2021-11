Impossibile dimenticare il povero Theon Greyjoy nel Trono di Spade: l’attore oggi è molto cambiato, non ci crederete!

Il personaggio di Theon Greyjoy è letteralmente entrato nella storia della serie tv più famosa di sempre, perché? È stato uno dei caratteri più complessi portati sul piccolo schermo, con una storia veramente incredibile.

Chi ha seguito le vicende del Trono di Spade, serie televisiva targata HBO, nata dai romanzi fantasy di George Martin, sa benissimo che Theon Greyjoy è stato uno dei personaggi che ha più sofferto di tutta la storia. Futuro lord delle Isole di Ferro, ma costretto a seguire e servire la famiglia Stark, viene cresciuto da quest’ultimi, lontano dalla sua vera casa. Nel corso delle stagioni vediamo nascere il profondo cambiamento del personaggio, da ragazzo viziato e impertinente a uomo valoroso e amato. Si può sicuramente dire che Theon Greyjoy è stato il personaggio con l’evoluzione più forte e interessante tra tutto il cast. Merito anche dell’attore che l’ha interpretato? Sicuramente si! Ma com’è diventato oggi l’attore?

Com’è oggi l’attore che ha interpretato Theon Greyjoy nel Trono di Spade?

L’attore che ha prestato il volto all’erede delle Isole di Ferro è Alfie Allen, classe 1986. Attore britannico candidato nel 2019 al premio dell’ Emmy Award per la categoria miglior attore non protagonista di una serie drammatica, proprio per il personaggio Theon Greyjoy nel Trono di Spade. Dopo il ruolo nella fortunata serie, Alfie Allen ha continuato a dedicarsi al suo amore per il cinema, partecipando a film come il recente Night Teeth e serie tv come White House Farm del 2020.

Nel 2018 ha avuto la sua prima figlia, Arrow, avuta con la compagna Allie Teilz, una DJ statunitense. Purtroppo la coppia è rimasta insieme solo due anni, dal 2017 al 2019, ma comunque rimangono in buoni rapporti. Il nome della loro bambina significa “freccia”, chissà se è stato scelto proprio per celebrare il ruolo del papà come Theon Greyjoy, che si sa, era un abile arciere.

Una curiosità inaspettata sull’attore è che proviene da una famiglia molto celebre. I suoi genitori sono Keith Allen, un famoso attore ed è nipote dello sceneggiatore, regista e attore Kevin Allen. Ma Alfie Allen non è l’unico talento di casa, perché sua sorella maggiore è la celebre cantante Lily Allen, famosa per le canzoni Smile e Fuck You. La dolce sorella ha infatti dedicato la canzone “Alfie” a suo fratello, con cui ha uno splendido rapporto.

Una famiglia piena di talenti! Noi adoriamo Alfie Allen e non vediamo l’ora di vedere i suoi futuri lavori.