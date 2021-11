Serena Autieri, sapete chi è il marito? Anche lui lavoro nel mondo dello spettacolo

Sapete chi è il marito di Serena Autieri? Anche lui lavora nel mondo dello spettacolo: in questo articolo vi sveliamo la sua identità

Lei è una delle attrici più amate del panorama artistico italiano. Il marito, però, lavora anche lui nel mondo dello spettacolo. Lo conoscete? Se non sapete di chi stiamo parlando, continuate a leggere l’articolo e vi sveliamo la sua identità.

Chi è il marito di Serena Autieri

Serena Autieri è un’attrice molto famosa di origini napoletane. Da bambina studia danza classica, canto e recitazione. Nel 1998 esordisce in televisione nel cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito. Nel 2001, invece, affianca Alberto Castagna nella conduzione del programma “Stranamore”. In seguito viene scelta, insieme a Claudia Gerini, da Pippo Baudo come valletta del Festival di Sanremo 2003.

Esordisce al cinema girando alcuni cortometraggi, tra cui Lupi. Nel 2004 gira il suo primo film intitolato Sara May. La sua carriera, sia in campo televisivo che cinematografico, sarà costellata di successi. Ha vestito anche con successo i panni di doppiatrice. L’attrice è stata infatti chiamata a doppiare Elsa, la regina delle nevi, nel nuovo musical animato targato Disney, Frozen – Il regno di ghiaccio.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata legata sentimentalmente a Matteo Marzotto, Giovanni Malagò, Luca Capuano e Guido Maria Brera. Si è sposata nel settembre 2010 e pochi di voi conosceranno il marito.

Si chiama Enrico Griselli e anche lui lavora nel mondo dello spettacolo. Oltre ad essere un manager, infatti, il marito della Autieri è anche un produttore teatrale. I due si sono sposati a Spoleto nel settembre 2010 ed hanno avuto una figlia, nata nel 2013.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Serena ha dichiarato: “Siamo fortunati. C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo”. La famosa attrice ha poi aggiunto: “Riusciamo a ritagliarci i nostri spazi per noi. Lasciamo Giulia (la figlia ndr.) ai nonni e ci regaliamo weekend romantici, cene a due”.