Vite al Limite, il dottor Nowzaradan è sposato? Il retroscena sulla sua vita privata che non tutti conoscono.

I telespettatori di Vite al Limite non possono non conoscerlo. È lui la star della trasmissione di Real Time, che in America si chiama My 600 -lb Life. Parliamo del dottor Younan Nowzaradan, il chirurgo iraniano che lavora ed opera presso la clinica bariatrica di Houston. È proprio lì che sono girati gli episodi della trasmissione, che racconta il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti gravemente obesi. Di lui e del suo lavoro sappiamo tutto, ma per quanto riguarda la vita privata del dottor Now?

In molti si saranno chiesti se il famoso dottore di Vite al Limite è sposato: in seguito tutti i dettagli e i retroscena della sua vita privata.

Il dottor Younan Nowzaradan di Vite al Limite è sposato? Tutti i dettagli sulla sua vita privata

Il dottor Nowzaradan è l’anima di Vite al Limite. È a lui che i pazienti si rivolgono per dare il via al proprio percorso di dimagrimento e migliorare le proprie condizioni di vita. Ma cosa sappiamo della sua di vita? Ebbene, in molti si saranno chiesti se il famoso chirurgo iraniano sia sposato. La risposta è si, il dottor Nowzaradan è convolato a nozze nel 1975 con Delores McRedmond: quando si sono conosciuti la donna lavorava come segretaria, ma in seguito ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia. La relazione tra i due, però, non ha avuto lieto fine e si è interrotta nel 2002. Come riporta Real Time, secondo i magazine statunitensi la storia è finita per via dei troppi impegni lavorativi del medico, che non gli permettevano di trascorrere tempo in famiglia.

A proposito di famiglia, la coppia ha avuto tre figli, uno dei quali, Jonathan Nowzaradan, nato nel 1978, lavora come direttore e produttore del programma Vite al Limite.

E voi, conoscevate questi dettagli della vita privata del famoso dottore?