E’ l’amatissima attrice di Un posto al sole: ricordate quando ha preso parte ad un famoso spot pubblicitario?

Un posto al sole è una soap opera tanto amata e seguita. Dal 1996 non ha mai smesso di stupirci, con colpi di scena del tutto inaspettati. La trama narra le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini.

Nella soap i temi trattati sono tantissimi e tutti importanti, come il bullismo, l’adozione, la criminalità, la violenza sessuale e tanti altri. Le storie portate in scena rispecchiano quanto accade nella realtà e spesso, le date pronunciate dai protagonisti, coincidono con i giorni reali. Sicuramente, una delle protagoniste di Un posto al sole è Giulia. Questo personaggio, interpretato da Marina Tagliaferri è entrato a far parte della soap nel 1996, anno di debutto. L’attrice vanta una carriera molto piena: ricordate quando è stata la protagonista, per circa 3 anni, del famoso spot pubblicitario?

Leggi anche In Un posto al sole interpreta il dottor Riccardo Crovi: dove abbiamo già visto l’attore

Marina Tagliaferri è l’attrice di Un posto al sole: la ricordate nel famoso spot pubblicitario?

Marina Tagliaferri è una delle protagoniste di Un posto al sole. Giulia Poggi, il suo personaggio, è entrato a far parte della serie nel 1996, quando c’è stato il debutto. Spesso si è trovata coinvolta in brutti episodi, ma per fortuna, la nostra Giulia, è riuscita ad uscirne.

Leggi anche Oggi è così, ma la ricordate ai suoi esordi in Un posto al sole? Per l’attrice il tempo non è mai passato

Negli ultimi tempi, molti fan della soap opera, hanno notato una certa intesa della donna con il commissario Torre, l’ispettore che si è occupato del caso dell’aggressione di Susanna. Molti sperano che fra i due possa nascere qualcosa, sarà davvero così? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Marina è un’attrice che vanta una carriera incredibile. Forse, non tutti lo ricordano, ma per circa tre anni, è stata la protagonista di una famosa campagna pubblicitaria. Ma di quale stiamo parlando?

Avete visto la foto? Ebbene, Marina Tagliaferri ha fatto parte dello spot della carne Simmenthal, dal 1993 al 1996, l’avete mai vista? Sicuramente sì, anche se da allora sono passati tanti anni. Però, è davvero impossibile dimenticare questa pubblicità. Allora, l’attrice era molto più giovane. E’ Proprio dal 1996 che la notorietà è cresciuta: oggi è amatissima!