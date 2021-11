Amici 21, spunta un retroscena su Albe: come reagirà Serena? È una brutta notizia…

Spunta un retroscena su Albe di Amici 21, come reagirà la sua fidanzata Serena? Per lei è davvero una brutta notizia…

Una notizia potrebbe sconvolgere il bellissimo rapporto creatosi nella casa tra Albe e Serena. La mamma del cantante, infatti, ha rivelato un retroscena sul figlio. Come reagirà la ballerina del talent show quando saprà questa notizia?

LEGGI ANCHE: Amici, Garrison spiazza: “Un brutto periodo”, poi si commuove in diretta

Amici 21, il retroscena su Albe: come reagirà Serena?

Albe e Serena sono una delle coppie formatesi durante la ventunesima edizione. I due si stanno vivendo la loro storia d’amore nella scuola più famosa d’Italia. La coppia ha già moltissimi fan e c’è già chi spera di vederli insieme in finale. La strada però è lunga e il serale è ancora molto lontano. Nel frattempo i due allievi continuano la loro conoscenza all’interno della scuola di “Amici”.

LEGGI ANCHE: Amici, anticipazioni domenica 21 novembre: sfide, eliminati e colpi di scena

Nel frattempo spunta un’incredibile retroscena sul cantante del talent show. A rivelarlo è addirittura la mamma. Come reagirà la sua fidanzata Serena? Per lei infatti non è affatto una buona notizia.

La madre di Albe, intervistata dal settimanale Di Più, ha rivelato che il figlio, prima di entrare nel talent show, era fidanzato. La mamma ha poi aggiunto che Albe non era innamorato della sua fidanzata. Per questo motivo probabilmente la storia d’amore è terminata.

È probabile però che l’arrivo di Serena abbia totalmente stravolto la vita di Albe. Non sappiamo per certo però se la conoscenza con la ballerina abbia inciso sulla fine della relazione con la sua ex fidanzata.

LEGGI ANCHE: Amici 21, il gesto di Albe non è sfuggito: l’ha fatto durante l’esibizione, l’avete notato?

La mamma di Albe ci ha poi tenuto a specificare che il figlio è molto altro. Probabilmente infatti la donna non vuole che si parli del figlio solamente per la storia d’amore con la ballerina conosciuta nel talent show.

Albe è uno dei migliori allievi della scuola più famosa d’Italia. Il cantante appartiene alla scuderia di Anna Pettinelli. I suoi inediti sono già molto ascoltati dai fan. Albe è sicuramente uno dei maggiori indiziati per vincere la categoria canto. La concorrenza però è abbastanza serrata. Oltre ad Albe, infatti, ci sono anche Alex, Luigi e Lda.

Per quanto riguarda Serena, invece, la sfida potrebbe riguardare lei e Carola, due tra le allieve più talentuose e soprattutto amate dal pubblico.