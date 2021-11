Anticipazioni ultima puntata Storia di una famiglia perbene: colpo di scena clamoroso per questo finale di stagione, cosa accadrà.

Ogni cosa bella, purtroppo, è destinata a terminare. Ed anche questa nuova serie televisiva, intitolata ‘Storia di una famiglia perbene’ e tratta dai romanzi di Rosa Ventrella, sta per chiudere i battenti. Mercoledì 24 Novembre, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. E, come preannunciato dalle anticipazioni, sembrerebbe che accadrà davvero di tutto.

Dopo tre puntate ricche di colpi di scena, Storia di una famiglia perbene si accinge a salutare il suo amatissimo pubblico italiano. Proprio Mercoledì 24 Novembre, come dicevamo precedentemente, andrà in onda l’ultima puntata. E, a quanto pare, sarà proprio un ultimo appuntamento davvero imperdibile. Perché? La risposta è piuttosto semplice: accadrà davvero di tutto! Scopriamo insieme ogni cosa, però! Anche se, vi anticipiamo, questo sarà una puntata davvero imperdibile.

Storia di una famiglia perbene, puntata del 24 Novembre: le anticipazioni

A distanza di qualche settimana dal suo inizio, Storia di una famiglia perbene chiude i battenti. Esattamente tra sei giorni, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. E, come rivelato da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che questa sia davvero imperdibile. A partire dalla decisione di Maria fino alla clamorosa rivelazione della stessa a Michele, l’ultimo appuntamento con la fiction di Canale 5 sarà ricco di colpi di scena.

Siamo giunti alla fine dell’anno scolastico e Maria, come consueto, deve sostenere un importantissimo esame di maturità. Appena terminato, però, riceve un’allettante proposta da parte di Alessandro, suo compagno di scuola ed attuale fidanzato: trascorrere qualche giorno nella villa al mare della sua famiglia. La giovane, seppure inizialmente titubante, viene convinta da sua nonna. E decide, quindi, di partire per qualche giorno relax. Quello che, però, doveva essere un weekend ‘romantico’, molto presto si rivelerà un incubo. Maria, infatti, proprio durante il soggiorno al mare col suo compagno, viene spesso e volentieri presa in giro dai suoi amici. Provocando in lei, quindi, uno stato d’animo per nulla positivo. Nel frattempo, però, ci sarà un incontro tra Maria e Michele. Ed è proprio in questo preciso momento che la giovane confesserà il vero motivo del suo addio: è stata minacciata in passato da Nicola Straziota, padre di Michele, di lasciare il giovane, altrimenti suo padre sarebbe morto.

Insomma, un colpo di scena impressionante. E non sembra essere l’ultimo. Da quanto si apprende, sembrerebbe che il potere degli Straziota sia pronto a decollare.