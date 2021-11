Ballando con le stelle, Milly Carlucci l’ha appena annunciato: l’amatissimo calciatore e sua moglie ballerini per una notte

Come ogni settimana, la curiosità su chi possano essere i ballerini per una notte a Ballando con le stelle è tanta: pronti a scoprirlo?

Sabato 20 novembre andrà in onda la sesta puntata di Ballando con le stelle: ebbene sì, anche questa edizione è giunta al giro di boa e la gara tra i concorrenti diventa sempre più interessante.

L’eccellente cast messo in piedi dalla bravissima Milly Carlucci si sta rivelando sempre più ‘azzeccato’ a mantenere viva l’attenzione del pubblico e, c’è da ammetterlo, con tutto quello che accade nelle puntate, ci riesce alla grande.

Non solo i concorrenti, ma anche gli ospiti quest’anno sono davvero iconici: Cristiano Malgioglio, Sandra Milo, Massimo Ranieri, Claudia Gerini, volti amatissimi che hanno accettato l’invito in trasmissione e la cui missione è conquistare l’ambito tesoretto che sarà poi donato alle coppie in gara.

Ma chi saranno i ballerini per una notte della prossima puntata? E’ Milly a rivelarlo e la notizia non può che rendere felici tutti!

Ballando con le stelle, i ballerini per una notte di sabato prossimo saranno proprio loro: che gioia!

Come anticipato da Milly Carlucci tramite i social, ospite della prossima puntata sarà una coppia amatissima e molto famosa: stiamo parlando del calciatore Ciro Immobile e di sua moglie Jessica Melena.

Sul palco dello storico show vedremo quindi marito e moglie ballare insieme mostrandosi così in una veste alquanto inedita. Oltre a loro è atteso anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per parlare di un’importante iniziativa a scopo benefico voluta da Papa Francesco.

Altri ospiti saranno i due attori protagonisti del film “Una famiglia mostruosa”, Lillo e Paolo Calabresi.

Noi non vediamo l’ora di vedere il bravissimo calciatore e sua moglie esibirsi in puntata e voi?