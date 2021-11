Ha cantato la colonna sonora del film ‘Il tempo delle mele’, ma che fine ha fatto oggi Richard Sanderson? In molti se lo chiedono.

Non è assolutamente possibile che non abbiate mai visto il film ‘Il tempo delle mele’. Uscito in tutte le sale cinematografiche nel 1980, la storia d’amore tra Mathieu e Vic ha saputo far innamorare tutti i suoi spettatori. E continua a farlo ancora adesso nonostante siano passati ben 41 anni dalla sua prima messa in onda.

Leggi anche –> Impossibile dimenticare Lorenzo nel film ‘Tutta colpa del paradiso’: cosa fa oggi a 43 anni

Se da una parte abbiamo i due adolescenti che hanno colpito tutti e fatto innamorate tantissimi ragazzine, dall’altra abbiamo anche la mitica colonna sonora che, per anni ed anni, ha fatto ballare milioni di spettatori. Intitolata ‘Reality’, la canzone ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ed ancora adesso continua ad essere una canzone ancora amatissima, ma soprattutto super romantica. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa sappiamo del suo cantante? Richard Sanderson, è questo il nome dell’interprete, ha cavalcato la cresta dell’onda dopo questa mitica canzone, ma oggi cosa sappiamo su di lui? Sono trascorsi 41 anni, ecco cosa abbiamo appena scoperto. E, soprattutto, com’è diventato.

Leggi anche –> È stato il mitico Pierino nei primi anni ’80, ma cosa fa oggi Alvaro Vitali? Non tutti lo sanno

È stata la colonna sonora de Il Tempo delle Mele, che fine ha fatto il suo cantante?

Dimenticarci del mitico film ‘Il tempo delle mele’ è davvero impossibile. Come lo è altrettanto dimenticarci le parole della sua colonna sonora. Intitolata ‘Reality’, la canzone è stata riprodotta proprio nel romanticissimo ballo tra Mathieu e Vic, che ha sancito l’inizio della loro storia d’amore.

Leggi anche –> Ricordate gli Spandau Ballet? Ecco cosa fanno oggi

Sono trascorsi esattamente 41 anni da quel momento, eppure la canzone viene ancora adesso ascoltata, riprodotta ed amata, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita del suo cantante? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo l’incredibile successo riscontrato con Reality, Richard Sanderson sia stato scelto per la colonna sonora de Il Tempo delle Mele 2, ma i suoi risultati non sono stati affatto paragonabili a Reality. Nel 1999, infine, il suo ultimo disco. Ad oggi, da quanto si legge, sembrerebbe che viva in Francia insieme a sua moglie e le sue tre figlie.

Diteci la verità: anche voi avete ballato il lento con la vostra dolce metà sulle note di Reality?