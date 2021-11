Matrimonio a prima vista 7, la scelta finale: quello che è accaduto tra Sergio e Jessica ha lasciato i fan senza parole.

Jessica con Sergio, Davide e Martina, Dalila con Manuel, sono stati i protagonisti della settima edizione di Matrimonio a prima vista. Le coppie hanno trascorso o meglio vissuto cinque settimane insieme.

Dopo alcuni giorni in viaggio di nozze, è arrivata la tanto temuta convivenza. Sembrava perfetto il rapporto tra Manuel e Dalila. La passione e la complicità non sono mancate, almeno nei primi giorni. Dopo l’incontro con le altre spose, però, c’è stato qualcosa che ha rotto tutto. I dubbi si sono fatti sempre più insistenti tanto da rompere quella magia nella coppia. Tra Martina e Davide, invece, sembrerebbe che la convivenza non sia mai iniziata. I due hanno trascorso insieme solo qualche giorno. La coppia che ha sorpreso i telespettatori, in positivo, è stata quella formata da Jessica e Sergio. Ma cosa è successo fra i due?

Matrimonio a prima vista 7: cos’è successo tra Sergio e Jessica

Jessica e Sergio ci hanno sorpreso molto. All’inizio, il loro rapporto, è apparso incerto. Al matrimonio, la distanza si è fatta sentire. Dopo i primi giorni in viaggio di nozze, è iniziata la convivenza.

Ad un certo punto, Jessica ha fatto notare all’uomo che per la sua dolcezza, non sentiva quella forte attrazione fisica. Ma dobbiamo dire che, fra i due, il dialogo non è mai mancato e dopo averne parlato, l’intesa è ritornata. Forse, sono stati gli unici a volerci provare davvero. Sono entranti nel ‘mood’ dell’esperimento e si sono dati una possibilità. Una volta arrivati alla scelta, davanti agli esperti, la coppia è stata una continua sorpresa. Ma qual è stata la loro scelta?

La sposa si è lasciata andare a parole bellissime: “Ho sempre detto di voler trovare accanto a me una persona che per me fosse un biglietto da visita, che anche da lontano, mi rappresentasse nel migliore dei modi, a livello proprio di anima, non soltanto professionalmente. E io credo che Sergio questo lo faccia, nel senso che mi rende orgogliosa”. Davanti a queste parole, la loro risposta non poteva che essere ‘Assolutamente sì’. Questo è il lieto fine che gli spettatori speravano.

Adesso, però, bisognerà attendere la puntata di ‘Matrimonio a prima vista e poi‘, dove scopriremo cosa è successo, tra le tre coppie, a distanza di tempo.