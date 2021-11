“Mi succede ogni giorno”, confessione a sorpresa di Maria De Filippi

La conduttrice Maria De Filippi si lascia andare ad una confessione a sorpresa: “Mi succede ogni giorno”, ecco le sue parole

La presentatrice l’ha rivelato per la prima volta durante il talent show “Amici”, da lei stessa condotto. I suoi allievi sono rimasti senza parole. Nessuno infatti si sarebbe aspettato una confessione del genere.

Maria De Filippi, confessione a sorpresa

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate nella storia della televisione italiana. Oltre ad essere una presentatrice di tutto rispetto, Maria è anche autrice e produttrice televisiva. È proprietaria, insieme ad RTI, della società di produzione televisiva Fascino PGT, che realizza varie trasmissioni per i canali Mediaset, molte di queste condotte da lei e dal marito Maurizio Costanzo. Nel 2013 ha fondato anche la web TV Witty TV, sito internet e piattaforma social che rimanda ai programmi prodotti dalla società di cui lei è proprietaria.

Lavora in televisione dal 1992, quando ha cominciato per Canale 5 conducendo il talk show pomeridiano “Amici” Nel corso degli anni è divenuta un vero e proprio pilastro della rete del Biscione, presentando e producendo diversi format divenuti poi programmi televisivi di successo. Le sue trasmissione di maggior successo sono senza dubbio Uomini e donne, C’è posta per te, Temptation Island, Amici e Tú sí que vales.

Durante una puntata del daytime del talent show “Amici”, la De Filippi parlando con LDA (nome d’arte di Luca D’Alessio), figlio di Gigi D’Alessio e allievo della scuola, si è lasciata andare ad una confessione che ha letteralmente spiazzato il cantante e figlio d’arte.

Luca, infatti, è sempre molto emozionato quando si presenta sul palco e spesso l’emozione è palpabile perchè gli tremano le mani. Il cantante ha però rivelato: “Non so di cosa ho paura…“. La De Filppi allora l’ha aiutato: “Forse del giudizio, di sbagliare…“. A quel punto LDA le ha chiesto: “A te, dopo tutti questi anni di carriera, succede ancora?“. E lei a sorpresa ha risposto: “Tutti i giorni“.