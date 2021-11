Si sono conosciuti ed innamorati in tv: il colpo di scena a distanza di 7 anni

Era esattamente il 2014 quando si sono conosciuti ed, in seguito innamorati in tv: a distanza di anni di 7 anni sono ancora una coppia? Colpo di scena.

La loro storia d’amore è tra quelle che ha saputo riscuotere un’attenzione particolare sin dal primo momento. E che ancora adesso, a distanza di ben 7 anni dal loro primo incontro, continua farlo!

Siamo abituati a vedere nascere le storie d’amore in modo piuttosto ‘naturale’, eppure quante volte abbiamo assistito, invece, a quelle che sono nate sotto gli occhi di tutti? Beh, non se ne contano più. Che siano programmi come Uomini e Donne, che è un vero e proprio dating show, Matrimonio a prima vista, Amici e tantissimi altri ancora, sono davvero tantissime le trasmissioni che non soltanto danno la possibilità di diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo, ma anche di poter trovare l’anima gemella. E, diciamoci la verità, quando avviene in modo del tutto inaspettato, non c’è cosa più bella. Ecco. È proprio questo quello è accaduto ai due protagonisti di questo nostro articolo ben 7 anni. Entrambi concorrenti di un famoso reality della tv nostrana, si sono conosciuti e si sono innamorati – anche se con non poche difficoltà. Cosa sappiamo, però, adesso su di loro?

Si sono conosciuti in tv 7 anni fa, ma adesso sono ancora una coppia? Il colpo di scena

È proprio vero: l’amore vero arriva proprio nel momento in cui te lo aspetti di meno. È proprio questo che è successo ai due protagonisti di questo nostro articolo. Stiamo parlando proprio di loro: Giovanni Masiero e Francesca Cocco del gf13. I due, come dicevamo precedentemente, si sono conosciuti nel 2014 in tv. Ad oggi, però, cosa sappiamo su di loro? Sono ancora una coppia? Scopriamo questo incredibile colpo di scena!

Come ricorderete, Giovanni e Chicca si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia. E, seppure la bella Cocca avesse chiaramente espresso più volte il suo interesse per il suo inquilino, sembrava proprio che il bel Masiero non avesse intenzione di cedere alle avances di Chicca. Col passare del tempo, la giovane impiegata di banca è riuscita a conquistare il cuore del ‘tenebroso’ veronese. Ed entrambi hanno dato inizio ad una splendida storia d’amore. Cosa sappiamo adesso sul loro conto? A distanza di 7 anni dal loro primo incontro, Giovanni e Chicca continuano ad essere una coppia affiatatissima. In particolare, sono convolati a nozze. E sono genitori di due splendide figlie.

Sono davvero bellissimi insieme, vero?