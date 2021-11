Correva l’anno 1989 quando ha trionfato a Sanremo Giovani, da lì è partita la sua carriera: voi siete riusciti a riconoscerla? Oggi è una cantante amatissima.

Quante vincitrici si sono alternate nel corso di queste settantuno edizioni del Festival di Sanremo? Decisamente tantissime! E quante, invece, ne abbiamo apprezzato il talento nella sezione ‘giovani’? Altrettanto diverse! Ecco. La protagonista di questo nostro articolo è stata proprio una vincitrice di questo circuito della gara nel 1989. L’avete riconosciuta?

Correva esattamente il 1989 quando, piuttosto giovane, la cantante si esibiva sul palco del Festival di Sanremo nella sezione nuovi. E ne usciva vincitrice. Il suo singolo, intitolata ‘Canzoni’, ha saputo impressionare tutti sin da subito tanto da farle aggiudicare la vittoria. Da quel momento, sono trascorsi poco meno di 32 anni. E la cantante, ad oggi, vanta di una carriera impressionante. Non soltanto ha preso parte ben 8 volte alla stessa manifestazione musicale, ma è anche riuscita ad ottenere dei risultati impressionanti. Come dimenticare, ad esempio, il terzo posto della gara dei big insieme ad un grande della musica italiana. Oppure, l’incredibile curriculum di cui vanta adesso. Voi, però, siete riusciti a riconoscerla in questa foto?

Ha vinto Sanremo ‘Nuovi’ nel 1989: oggi è una cantante amatissima, chi è?

Guardatela con attenzione: non si può fare affatto fare a meno di riconoscerla! Il 1989 ha sancito non soltanto la vittoria al festival di Sanremo nella sezione ‘Nuovi’, ma anche l’inizio di una carriera davvero intramontabile. In quell’occasione, alla giovanissima cantante furono conferiti tantissimi premi, a partire dal premio della critica fino al Telegatto d’argento, eppure il riconoscimento più grande è stato dopo: un successo incredibile!

Dal momento della sua vittoria al Festival di Sanremo, infatti, la cantante non si è mai più fermata. E ad oggi, come dicevamo, è tra le voci più amate dal pubblico nostrano. Voi, per, l’avete riconosciuta? Certo, in questa foto è piuttosto giovane, ma nel corso degli anni non è affatto cambiata. Di chi parliamo? Semplice: guardate qui!

Si, avete visto proprio bene: è Mietta proprio ai suoi esordi sul piccolo schermo! Davvero bellissima, vero? Voi, però, l’avevate riconosciuta?