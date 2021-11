Elena Sofia Ricci, nessuno l’avrebbe mai immaginato: adesso è tutto molto più chiaro.

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più famose della televisione italiana e sicuramente una delle più amate. Ha preso parte a numerose serie tv di successo, da ‘I Cesaroni’, ‘Vivi e lascia vivere’, Don Matteo, Che Dio ci aiuti.

Nel corso della sua carriera ha vinto tre David di Donatello per la migliore attrice protagonista, un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista, tre Nastri d’argento, un Globo d’oro, quattro Ciak d’oro e tantissimi altri premi. Sappiamo che è sempre impegnata, nell’ultimo anno l’abbiamo vista in Che Dio ci aiuti interpretare Suor Angela. Ma di recente, ci sono state tantissime voci di un presunto suo addio. Lei, a tal proposito, ha detto la sua.

Elena Sofia Ricci, dirà addio a Che Dio ci aiuti? Cosa ha detto l’attrice

Elena Sofia Ricci è un’attrice molto amata e apprezzata, riesce sempre ad arrivare al cuore dei telespettatori. Dal 2011, recita nella serie di Rai Uno, Che Dio Ci aiuti. Qui, veste i panni di Suor Angela. Nelle ultime settimane, però, si è fatta sempre più insistente una voce che la vedeva dire addio alla fiction tanto amato. Migliaia sono i fan che si sono preoccupati di questa possibile uscita, dato che, sappiamo, il suo è un personaggio centrale e tanto seguito.

Secondo quanto riportato da DiPiù Tv, che cita fonti interne alla fiction, l’attrice avrebbe parlato del suo addio alla serie e quindi al personaggio di Suor Angela. Avrebbe richiesto che, la sua uscita di scena, avvenisse in modo graduale, e non all’improvviso. Proprio a tal proposito, Elena Sofia Ricci, nel corso dell’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha risposto alla domanda se tornerà ad interpretare Suor Angela nella settima stagione di Che Dio ci aiuti.

“… Al momento l’unica cosa che so è che sarò impegnata almeno fino alla metà del 2023. Una serie lunga porta via almeno otto mesi di lavoro. Mi vogliono aspettare?”, ha detto l’attrice. Sembrerebbe che, al momento, non ci sia stata nessuna smentita. La Ricci ha spiegato di essere impegnata fino al 2023. Quel ‘mi vogliono aspettare’ sembrerebbe essere rivolto alla produzione, e quindi, ai tempi di registrazione della nuova stagione.