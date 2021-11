Era tra i banchi della seconda edizione di Amici: cosa fa e come appare dopo 18 anni, da non credere!

Ha fatto parte della seconda edizione di Amici nel lontana stagione 2002/2003: non potete neanche immaginare cosa fa oggi!

Se siete fan storici del talent show Amici non potete aver dimenticato lui, Leonardo Di Minno. Era la stagione 2002/2003 e, forte del clamoroso successo di Saranno Famosi l’anno precedente, Maria De Filippi inaugurava la seconda edizione del programma.

Leggi anche————–>>>Da Amici 7 ad un famoso programma all’estero: che fine ha fatto Maria Luigia La Rocca

La vincitrice fu la bravissima Giulia Ottonello, ma in quei mesi anche altri allievi lasciarono la loro impronta nella scuola più famosa d’Italia. Michele Maddaloni, Marta Gerbi, Jennifer Iacono, Timothy Snell, furono loro i protagonisti di una delle più belle edizioni del programma. Tra questi anche il cantante Leonardo Di Minno, ve lo ricordate?

Entrò dopo aver vinto la sfida contro Antonino Grosso e il suo talento fu subito evidente. Un talento che, a quanto pare, lo ha portato davvero lontano. Lo si vede chiaramente anche sul suo profilo Instagram.

Leggi anche————–>>>È stata la colonna portante del corpo di ballo di Amici per tanti anni: com’è oggi la sua vita lontana dal talent

Scopriamo nel dettaglio cosa ha fatto in questi anni la giovane star della musica!

Leonardo Di Minno, lo ricordate nella seconda edizione di Amici? La sua carriera ha decisamente spiccato il volo

Oggi Leonardo ha più di 40 anni e grazie alla sua determinazione è riuscito a costruirsi una carriera eccellente in ambito musicale. Si dedica a famosissimi musical: ha infatto preso parte a Footloose, Tre Metri Sopra Al Cielo, We Will Rock You.

E’ stato addirittura scelto per il doppio ruolo di Quasimodo e Clopin in Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante! Ma non è finita qui: è stato Ulisse ne La Divina Commedia di Don Marco Frisina e il Dio Marte in Roma, I Gemelli Leggendari. Infine, era nel cast di Romeo E Giulietta, ama e cambia il mondo.

Insomma, l’ex allievo di Amici non può certo lamentarsi e anche dal punto di vista fisico, porta meravigliosamente l’età che ha, siete d’accordo?

Leggi anche—————->>>Ricordate Karima di Amici? Ecco com’è oggi: la trasformazione è sorprendente

Chissà che non lo rivedremo presto in tv, voi che ne dite?