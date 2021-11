Conosciamo tutti il mitico conduttore Gerry Scotti, ma ci sono alcune curiosità che sicuramente non sapete su di lui: l’avreste mai detto?

Gerry Scotti è il volto della televisione italiana per eccellenza. Conduttore di celebri programmi come Chi vuol essere Milionario, Passaparola, La Corrida, Paperissima, Caduta Libera, Italia’s Got Talent. Famoso per la sua spontaneità e allegria, si è distinto fin da giovanissimo come un eccellente lavoratore.

Gerry Scotti, vero nome Virginio Scotti classe 1956, nasce in un paese in provincia di Pavia. Si diploma al Liceo Classico e successivamente si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza che però non porta a termine. Si dedica fin da subito alla sua passione per il mondo dello spettacolo, iniziando come disc-jockey a Radio Milano International. Successivamente debutta sul piccolo schermo su Italia 1, con DeeJay Television, il primo programma di videoclip. Da quel momento in poi, la sua carriera non si ferma più e diventa il mito che oggi tutti conosciamo e apprezziamo. Ha condotto più di 8000 puntate sulle reti Mediaset. Una carriera veramente incredibile per Gerry Scotti. Ma ci sono molte curiosità sulla sua vita che sicuramente non conoscerete, volete sapere quali?

Gerry Scotti: le curiosità su di lui che sicuramente non conosci

Gerry Scotti nasconde nella sua vita, molte curiosità sconosciute al grande pubblico, come il suo nome d’arte. Infatti, il nomignolo Gerry gli è stato affibbiato dai suoi compagni di scuola delle medie per prenderlo in giro. Da quel giorno il soprannome è rimasto e gli ha portato molta fortuna. Un’altra curiosità sull’uomo della televisione è che è stato eletto come parlamentare alla Camera dei Deputati nelle liste del Partito Socialista Italiano, di cui lui è ancora un sostenitore. Avete mai notato che Gerry Scotti non ha mai lavorato sulle reti della Rai? Proprio così, il famoso presentatore, da quando ha iniziato la sua carriera nel 1981 su Italia1, è rimasto sempre fedele a Mediaset.

Gerry Scotti ha partecipato come attore anche in diversi film e serie tv, tra cui Io e la mamma, Finalmente soli e Il mio amico Babbo Natale, in coppia con Lino Banfi. Per quanto riguarda la sua vita privata, Gerry è estremamente riservato. Sappiamo che è stato sposato dal 1991 fino al 2009 con Patrizia Grosso, con cui ha avuto il suo unico figlio, Edoardo. Attualmente il conduttore ha una compagna, si chiama Gabriella Perino e fa l’architetto.

Una vita piena e incredibile per il nostro Gerry nazionale, sappiamo molto su di lui, ma avreste mai detto di questi particolari della sua vita?