GF Vip, Alex Belli e Soleil: la frase non poteva passare inosservata, da non crederci

Lo scontro in studio tra Delia Duran e Soleil ha generato nella concorrente dubbi sull’autenticità dell’amicizia di Alex Belli.

Una delle dinamiche principali di questo GF Vip 6 è senza dubbio la chiacchieratissima amicizia tra Alex Belli e Soleil Sorge. Il rapporto tra i due coinquilini da tempo è oggetto di controversie tra chi non vede nulla di male nel loro legame e chi metterebbe la mano sul fuoco sul fatto che tra loro ci sia qualcosa in più.

Ovviamente Delia Duran, moglie dell’ex protagonista di CentoVetrine non poteva restare a guardare e nelle ultime puntate si è resa protagonista di accesissimi scontri con la Sorge.

L’ultimo è avvenuto proprio nello studio del programma e l’atteggiamento della venezuelana ha dato molto da pensare perfino all’ex corteggiatrice che, all’improvviso, è stata colta da vari sospetti sulla lealtà di Belli nei suoi confronti: “Penso che puoi aver strumentalizzato la mia amicizia in accordo con Delia. Forse non pensavate di essere sgamati perché vi credevate bravi attori. A me sembra tutto veramente strano”, ha detto mentre si trovavano in giardino.

In pratica, l’ipotesi è che l’attore abbia studiato l’intera faccenda a tavolino insieme alla moglie prima di varcare la porta rossa.

Alex Belli e Soleil, amicizia in bilico? I dubbi della gieffina

Dal canto suo, Belli ha ribadito la sua assoluta sincerità: “Mi ferisci se dici questo, io non c’entro niente con questa roba”, ha detto prendendo le distanze dal comportamento di Delia.

“Non me la sento di dirti che mi fido in tutto. Io se permetti metto in dubbio anche te. Ho visto fare cose schifose a tante persone per le telecamere. Ho vissuto così tante cose orrende che non posso fidarmi al 100% di te. Meglio mettere in dubbio tutti, anche te”, ha risposto l’italo americana che, però, al momento sembra voler credere alla buona fede dell’amico.

“Intanto decido di fidarmi e spero che sia tutto vero. Ti voglio bene, troppo e se non fosse così crollerei”, ha detto abbracciandolo.

Voi cosa ne pensate? Non resta che continuare a seguire le prossime puntate per capirne di più.