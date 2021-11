Parole clamorose durante la diretta del GF Vip: “capitolo chiuso”, è proprio finita tra i due!

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip sono volate parole clamorose tra due concorrenti della casa più spiata d’ Italia: “capitolo chiuso”, è proprio finita!

Nella puntata in diretta di lunedì 16 novembre non sono mancati nuovi confronti tra gli abitanti della casa. Alfonso Signorini, il conduttore del reality, ha permesso il confronto tra due concorrenti che, a quanto pare, avevano ancora molte cose da dirsi. Durante questo confronto vengono fatte dichiarazioni clamorose, “lei è un capitolo chiuso, non voglio più vederla”. Questa storia si chiude definitivamente così, non ci sarà più nessun futuro né dentro né fuori la casa per i due protagonisti dello scontro.

GF Vip: “capitolo chiuso” è finita definitivamente

Lo scontro dei due gieffini vede protagonisti Nicola Pisu, figlio della celebre Patrizia Mirigliani e la donna che è stata fin dall’inizio nel cuore del giovane, la soubrette di Non è la Rai, Miriana Trevisan. Nicola Pisu è ormai uscito dalla casa, poiché è stato eliminato nella puntata di venerdì 12 novembre. Tra i due c’è sempre stato un bel rapporto, seppur altalenante, ma nel corso delle ultime puntate, l’affetto che legava i due concorrenti sembrerebbe definitivamente sparito.

Alfonso Signorini durante la puntata chiede all’eliminato Nicola Pisu se vuole entrare nella casa per l’ultima volta e dire a Miriana ciò che pensa veramente del loro rapporto. Il ragazzo non ci pensa due volte e durante il confronto usa dure parole nei confronti di Miriana Trevisan. “Dalla mia eliminazione non sembra che ti sia mancato così tanto, ho visto leggerezza” così esordisce il figlio della Mirigliani. Ovviamente la bella Miriana si difende e confessa che effettivamente non avere gli occhi di Nicola addosso tutto il tempo, l’ha resa molto più rilassata.

Il duro confronto tra i due si chiude con Nicola che dice: “sono convinto che da parte mia non possa più esserci niente, né amicizia né altro”. A rafforzare questo pensiero arriva anche una diretta Instagram fatta da Nicola, per rispondere alle domande dei suoi fan. Alla questione del futuro con Miriana Trevisan, Nicola risponde che “è un capitolo chiuso, quando dico una cosa è quella, non ho il minimo interesse e piacere a incontrarla”. Sicuramente il giovane Nicola non ha preso bene i continui rifiuti della showgirl, che tuttavia ha sempre proclamato la sua sincerità e coerenza, soprattutto per tutelare Nicola.

Una coppia sfumata al GF Vip, chissà se vedremo altri accadimenti trai due ex innamorati.