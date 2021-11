Gomorra 5, chi sono i nuovi personaggi: tantissimi nuovi arrivi nel cast

Tutto pronto per “Gomorra 5”, stagione finale dell’amatissima serie televisiva: chi sono i nuovi personaggi presenti nel cast

Sono in arrivo i primi due episodi dell’amatissima serie televisiva (già disponibili su Now Tv). La quinta stagione sarà anche l’ultima. Conferme e new entry nel cast: chi sono i nuovi personaggi?

Gomorra 5, chi sono i nuovi personaggi nel cast

Gomorra è una serie televisiva liberamente ispirata al best seller di Roberto Saviano. La serie va in onda dal 2014 su Sky Italia ed ha avuto un successo straordinario, tanto che è stata esportata anche nel mondo.

Nel 2014 è stata venduta in più di cinquanta paesi, tra cui Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, America Latina, Scandinavia, Israele, Mongolia e molti altri ancora. Nel giugno del 2015, la distribuzione ha raggiunto un totale di 113 paesi e l’anno dopo è arrivata addirittura in 170 paesi. La serie televisiva è giunta alla quinta stagione, in uscita domani su Sky Italia.

I primi due episodi della quinta stagione di Gomorra andranno in onda questa sera su Sky Serie. Essendo l’ultima stagione sono previsti tantissimi colpi di scena. Nel frattempo vi elenchiamo i nuovi arrivi nel cast dell’amatissima serie televisiva

‘O Maestrale (Mimmo Borrelli)

È il feroce boss di Ponticelli. Ha passato vent’anni in prigione. In carcere ha addirittura mangiato il cuore del suo nemico. Genny lo sceglierà come suo alleato per vincere la guerra contro i Levante e riprendersi Secondigliano.

Donna Luciana (Tania Garibba)

È la moglie di ‘O Maestrale, dall’aspetto minuto ma con un carattere feroce al pari del marito e un’intelligenza astuta. È lei la mente della coppia. Insieme formano una coppia indissolubile e adesso vogliono prendersi ciò che meritano.

‘O Munaciello (Carmine Paternoster)

È uno dei capipiazza di Secondigliano, probabilmente quello che conta meno di tutti. Piccolo e taciturno, quasi mai fa parlare di sé e per lo più ama ascoltare quello che dicono gli altri. ‘O Munaciello saprà sfruttare il momento, sfruttando a proprio favore l’alleato più conveniente.

‘O Galantuomo (Antonio Ferrante)

Don Vincenzo Carignano è il boss di un piccolo paese alle pendici del Vesuvio. Lo chiamano ‘O Galantommo perché è sempre gentile e generoso e soprattutto legato ai valori antichi. Antichi perchè ormai non esistono più.

Nunzia (Nunzia Schiano)

È la moglie di ‘O Galantuomo. Sono sposati da quasi cinquant’anni. Porta con dignità e discrezione il lutto per la perdita del figlio, che ancora giovane morì di un male incurabile. Un nuovo lutto sconvolgerà la sua vita.