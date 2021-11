Harry Potter, sta per accadere quello che molti hanno sperato per anni: ecco il ritorno ad Hogwart.

La saga di Harry Potter ha appassionato grandi e piccini. Sono passati più di 10 anni dall’ultimo capitolo, Harry Potter e I Doni della morte, ma il tempo non può cancellare dalla memoria un mondo che ci ha penetrato il cuore. Si tratta di una serie di romanzi fantasy scritta da Joanna Rowling. Il protagonista assoluto è il giovane mago Harry Potter che viene affiancato in questo viaggio nel mondo della magia, da Ron Weasley e da Hermione Granger.

Un viaggio tortuoso, che lo vedrà più volte andare incontro alla morte. Alla fine, il ‘Prescelto’ sconfigge Lord Voldemort. Ma adesso, sta per accadere quello che i milioni di fan, hanno sempre sperato. La notizia vi lascerà senza parole!

Harry Potter, il ritorno ad Hogwarts: sta per accadere quello che tutti speravano

Dimenticare una saga così bella è impossibile. Il mondo della magia di Harry Potter è rimasto nel cuore di tutti. Non basta vedere una sola volta la saga, ma siamo portati a guardarla più volte. L’amore per Harry non finisce mai e siamo certi, che anche tra cent’anni, sarà così.

Adesso, però, dopo averci sperato, dopo aver sognato questo momento per anni, sta per accadere davvero. Il ritorno ad Hogwarts è vicino, proprio così! A 20 anni dall’uscita del primo capitolo, Harry Potter e la Pietra Filosofale, il cast è pronto a riunirsi in quel posto tanto amato, proprio ad Hogwarts.

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint si riuniranno con altri membri del cast per una retrospettiva televisiva speciale dedicata a questo 20esimo anniversario. Ci saranno anche Robbie Coltrane, Tom Felton, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Matthew Lewis, Bonnie Wright, il regista Chris Columbus e altre star degli otto film. Le stelle della saga si uniranno per “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” sul set del film a Londra dove fu girato il primo film. Lo speciale sarà trasmesso il 1° gennaio sulla piattaforma di streaming HBO Max. Una notizia incredibile annunciata dalla Warner Bros e che lascia i fan senza parole!