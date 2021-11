Ha interpretato Ester, la protagonista femminile nella telenovela La forza del desiderio: dopo 20 anni com’è l’amata attrice.

La Forza del desiderio è una telenovela brasiliana trasmessa in Italia su rete 4 a partire dal 2001. Il tutto si svolge in Brasile, nella metà dell’ottocento. Al centro della storia, l’amore tra Ignazio e Ester. La donna è una proprietaria di un locale in cui ospita gli uomini più potenti e le cortigiane più affascinanti di Rio de Janeiro. E’ proprio a Rio De Janeiro che i due si incontrano e si innamorano, tanto da sposarsi.

Ad un certo punto, però, si perdono di vista. Si rincontreranno nella casa del padre del giovane. Ignazio, infatti, scoprirà che la sua amata è divenuta la moglie proprio dell’uomo. La loro è una storia d’amore bella ma tanto travagliata, dove abbiamo visto affrontare tematiche molto importanti. All’epoca vi erano signori ricchi che si avvalevano ancora di schiavi. Ebbene, ricordate la bella Ester? L’attrice che l’ha interpretata è Maria de Lourdes da Silveira “Malu” Mader, o meglio Malu Mader. Dopo 20 anni, sapete com’è oggi? Vi mostriamo una sua foto.

E’ stata Ester ne La forza del desiderio: com’è l’attrice dopo 20 anni

Ci ha appassionato, ci ha trasportato in una trama avvincente, passionale, immergendoci in fatti di un tempo passato che molti hanno provato sulla loro pelle. La forza del desiderio è sicuramente una delle telenovele più amate e apprezzate. Ester e Ignazio sono stati il centro della trama, con il loro amore forte e burrascoso.

Alla fine, l’amore ha trionfato e la coppia si è unita in un lungo e passionale bacio. E’ proprio così che la soap brasiliana è terminata. Ricordate la protagonista femminile? Da allora sono passati ben 20 anni. Ci chiediamo, sapete com’è oggi? Osservate questo scatto:

Vedere oggi Malu Mader, interprete di Ester, ci lascia senza parole, perchè è bellissima. Il tempo per l’attrice non sembra passato, perchè di segni del tempo non ce ne sono affatto. Classe 1966, allora era giovanissima. Il suo personaggio di Ester, quel suo temperamento di donna forte e indipendente ha conquistato i telespettatori e ancora adesso, a distanza di anni, la ricordano e ricordano con tanto amore la telenovela.