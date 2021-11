È davvero impossibile dimenticarci del piccolo Lorenzo nel film ‘Tutta colpa del paradiso’: oggi ha 43 anni, ma sapete cosa fa? Non immaginereste mai.

Un vero e proprio capolavoro del cinema italiano, non c’è che dire! Stiamo parlando proprio del film ‘Tutta colpa del paradiso’, diretto dal mitico Francesco Nuti.

Ambientato in Valle D’Aosta, il film racconta le vicende di Rocco Casamonica, un uomo che, uscito di prigione dopo aver scontato ben cinque anni di prigione, si rende conto di quanto la sua vita sia andata a rotoli. L’unica cosa che gli resta è suo figlio, un piccolo di appena sei anni che è stato affidato ad una coppia di sposi. Ecco. Voi ricordate chi ha interpretato il ruolo del dolce Lorenzo? Pensate, il simpaticissimo attore aveva soltanto 5 anni quando ha vestito i suoi panni. Ed è riuscito ad entrare nel cuore di tutti gli italiani. L’ha fatto, sia chiaro, non soltanto per la sua dolcezza, ma anche per la sua incredibile bravura, nonostante la giovanissima età. Sono passati esattamente 36 anni dal film, ma com’è cambiata la vita del piccolo Lorenzo? Ebbene. Oggi il suo attore ha ben 43 anni. Ed è davvero famosissimo. Scopriamo insieme perché.

Leggi anche –> È stato il mitico Pierino nei primi anni ’80, ma cosa fa oggi Alvaro Vitali? Non tutti lo sanno

Ricordate il piccolo Lorenzo in ‘Tutta colpa del paradiso’? Eccolo oggi

Protagonisti indiscussi del film ‘Tutta colpa del paradiso’ non solo sono stati la bellissima Ornella Muti e il mitico Francesco Nuti, ma anche lui: il piccolo Lorenzo. Ve lo ricordate? Sono trascorsi esattamente 36 anni dall’uscita del film, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

leggi anche –> Ricordate gli Spandau Ballet? Eccoli oggi dopo il loro addio

L’attore che ha vestito i panni del dolce Lorenzo è Marco Vivio, un famoso attore e doppiatore italiano. Avete letto proprio bene, si! La sua carriera nel mondo del cinema è iniziata quando aveva appena 5 anni, eppure da quel momento non si è mai più fermato. Ad oggi,infatti, il buon Vivio vanta un curriculum piuttosto interessante. E, sia chiaro, non solo come attore, ma anche come doppiatore. Sapete, infatti, che è proprio lui la voce di Chris Evans nel film Capitan America? Ma non solo! Nel 2021, infatti, è stato anche al timone di un programma tutto suo su Rai 5.

Leggi anche –> Ebbe un flirt con la vincitrice del GF 14, ma in casa c’era la sua ex fidanzata: cosa fa oggi l’ex concorrente?

Insomma, una trasformazione davvero incredibile, non siete d’accordo?