Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto l’attore della serie tv famosissima: aveva solo 41 anni ed è morto all’improvviso

Una grave perdita per il mondo dello spettacolo: l’attore si è spento per un malore improvviso. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di quanti lo conoscevano.

Morto attore della famosissima serie tv

Il mondo dello spettacolo colpito da un grave lutto. L’attore è morto a soli 41 anni per un malore improvviso. La sua scomparsa è stata annunciata da un’amica e poi confermata dal suo manager.

L’attore è divenuto famoso perchè ha preso parte alla famosissima serie tv molto amata dal pubblico. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di familiari, amici e conoscenti.

L’attore morto si chiama Heath Freeman ed è famoso per la sua interpretazione nella serie tv “Bones“. L’attore è scomparso all’età di 41 anni a causa di un malore improvviso. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata l’amica Shanna Moakler, star dei reality ed ex Miss New York USA, attraverso i social. La notizia è stata poi confermata dal manager dell’attore, Joe S. Montifiore.

“Siamo davvero devastati dalla perdita del nostro amato Heath Freeman” – ha dichiarato il manager – “Un essere umano brillante con uno spirito intenso e pieno di sentimento, che lascia un’impronta indelebile nei nostri cuori. La sua vita è stata piena di profonda lealtà, affetto e generosità verso la sua famiglia e i suoi amici, e uno straordinario gusto per la vita. Era estremamente orgoglioso del suo recente lavoro cinematografico ed era molto eccitato per il prossimo capitolo della sua carriera“.

Montifiore ha poi spiegato come Heath sia stato una persona perfetta come figlio, fratello, zio, amico, attore e produttore “straordinariamente dotato” e addirittura “cuoco consumato e uomo con la risata più contagiosa e spettacolare”. Montifiori ha poi chiosato: “Possa la sua memoria essere una benedizione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”.