Sono una coppia, i due attori confermano la loro storia: è nato l’amore!

Le voci circolate negli ultimi tempi li volevano in coppia: i due amatissimi attori hanno finalmente confermato di amarsi!

Erano stati ‘beccati’ insieme e le foto che immortalavano i loro baci avevano fatto parlare moltissimo data la loro fama, ma finora si trattava solo di indizi e nulla di più. A quanto pare, invece, tra i due attori la scintilla è scoccata davvero e sono stati proprio loro a confermarlo.

Il prossimo 15 dicembre li rivedremo insieme nel film Spider-man: No Way Home e ora i fan potranno godersi il loro talento sapendoli una coppia anche nella realtà. Avrete certamente capito che parliamo di Tom Holland e Zendaya, protagonisti del successo del film Spider-Man.

Sono stati proprio loro a confermare la liaison alla rivista GQ. A proposito degli scatti risalenti allo scorso mese di luglio in cui li si vede baciarsi, l’attore ha parlato dell’importanza della privacy: “La privacy non è più sotto il nostro controllo e un momento che pensi sia tra due persone che si amano così tanto, adesso è un momento condiviso con il mondo intero. Sono sempre stato irremovibile nel mantenere privata la mia vita sentimentale perché condivido già così tanto della mia vita con il mondo. Ci siamo sentiti come derubati della nostra privacy”.

Una chiara ammissione, quindi, dell’esistenza di un legame più profondo. Holland non ha voluto aggiungere dettagli in assenza della sua fidanzata: “Ne parleremo quando saremo pronti a parlarne insieme”, ha detto.

La rivista ha poi contattato anche Zendaya, scopriamo quali sono state le sua parole.

Tom Holland e Zendaya, i due amatissimi attori sono una coppia: le parole di lei

Anche l’attrice ha confermato la storia col collega e anche lei ha voluto ribadire l’importanza di conservare uno spazio privato nonostante la notorietà: “Quando sei davvero innamorato e tieni a qualcuno, alcuni momenti o cose, speri di tenerle per voi”, ha detto l’attrice. Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra e una cosa speciale, qualcosa che vuoi attraversare e goderti tra le due persone che si amano l’un l’altra”.

Una notizia che ha fatto esplodere di gioia i fan: voi vedrete il loro prossimo film?