Lo Spandau Ballet è stato un gruppo musicale amatissimo di fine anni ’70, ma siete curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi? Com’è cambiata la loro vita.

Per tutti coloro che hanno vissuto gli anni ’70 e la loro bellezza, è davvero impossibile dimenticarsi di loro: gli Spandau Ballet. Apparsi sulla scena musicale nel 1979, la band musicale ha saputo macinare successi e consensi in men che non si dica.

La carriera del famosissimo gruppo musicale è davvero impressionante. A partire dal 1979 fino al 2019 – anche se, dal 1990 al 2009, si sono arrestati con la produzione – gli Spandau Ballet hanno conquistato davvero tutti. Le loro canzoni sono state, e continuano ad esserlo, piuttosto gettonatissime. E ciascuno dei suoi componenti è riuscito ad entrare nel cuore di tutti i loro ascoltatori. Cosa sappiamo, però, adesso su di loro? Appurato che, nel 2019, si sono detti addio per sempre e, a quanto pare, non hanno alcuna intenzione di ritornare insieme, siete curiosi di sapere che fine hanno fatto? Seppure singolarmente, continuano a dedicarsi alla musica? Scopriamo insieme ogni cosa.

Spandau Ballet, che fine hanno fatto oggi? Cosa abbiamo scoperto

Sin dal primo singolo all’ultimo, lo Spandau Ballet è riuscito a conquistare un’attenzione davvero pazzesca. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che, a distanza di qualche anno dal loro scioglimento ufficiale, sono curiosi di sapere che fine abbiano fatto oggi. E com’è cambiata la loro vita.

L’addio definitivo, come dicevamo precedentemente, è avvenuto esattamente nel 2019. Anche se, dal 1990 al 2009, il gruppo aveva già deciso di prendersi una pausa. Appurato che adesso lo scioglimento è ufficiale, cosa fanno i componenti del gruppo? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che ognuno di loro ha intrapreso carriera opposte. Ad esempio, il frontman Tony ha collaborato con il mitico Caparezza nel brano Goodbye Malinconia. I fratelli Kemp, invece, hanno preso strade diverse. Il batterista Gary, come raccontato a TG Com, ha dato inizio alla sua carriera da solista. E qualche mese fa, infatti, ha pubblicato il suo secondo lavoro. Martin, dal suo canto, ha iniziato la carriera da attore. Ed ha preso parte anche al GF Vip inglese. Steve si legge che sia trasferito ad Ibiza. E che sia diventato parte di un’altra band. Ed, infine, John ha formato un suo gruppo musicale.

Anche voi facevate il tifo per loro?