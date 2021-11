Al Bano, clamorosa anticipazione: i fan ne saranno felicissimi, non era mai successo prima

Al settimanale Oggi, Al Bano comunica un’anticipazione che rende felici i suoi milioni di fan: non immaginereste mai di cosa si tratta!

Prima che sopraggiungesse l’infortunio della ballerina sua partner a Ballando con le stelle, lo stavamo vedendo calarsi in un a veste totalmente inedita nel programma di Milly Carlucci. Anche nella celebre show del sabato sera, Al Bano stava conquistando tutti e catturando l’attenzione.

D’altra parte, la sua carriera artistica non ha mai smesso di stupire: cantautore dalla voce formidabile, il ‘re’ di Cellino San Marco si è cimentato in tante imprese nella sua vita sin da giovanissimo.

Come dimenticare i film che lo resero famosissimo verso la fine degli anni ’60 e nei quali recitò proprio insieme a Romina Power facendo sognare intere generazioni? Grande appassionato della natura e della sua amata Puglia, tutti sanno che Al Bano è anche un produttore di vino. Proprio a questo proposito, ha svelato alle pagine di Oggi: “Sto costruendo da luglio una nuova cantina, a Cellino. Voglio portare la produzione da 1,5 milioni di bottiglie attuali, a 5 milioni”.

Insomma, i progetti non si fermano mai per Carrisi che sembra conservare lo spirito e l’entusiasmo giovanili nonostante il passare degli anni. La novità che ha annunciato nell’intervista però ha davvero dell’incredibile!

Al Bano, “Non mi sono mai arreso”: l’anticipazione fa gioire i fan

Proprio come la sua vita professionale, anche quella privata è stata ricchissima di avvenimenti, sia bellissimi che dolorosi.

Quale modo migliore allora per raccontare un’esistenza così avventurosa se non in una fiction? Avete letto bene, Al Bano sarà interpretato in una fiction sulla sua vita! “Ci sarà una fiction in quattro puntate sulla mia vita. È notizia di questi giorni. C’è stato un incontro con Publispei, e che io sappia stanno iniziando a scrivere la sceneggiatura. Il titolo? Non mi dispiacerebbe se fosse “Al Bano – Una vita da romanzo”, perché nella mia vita c’è stato veramente tutto e di tutto: vittorie, sconfitte, drammi, malattie: dalla prostata all’infarto, passando per l’ischemia e l’edema alle corde vocali. Ma non mi sono mai arreso”.

Al Bano ha poi precisato che non sarà né attore né regista del lavoro, ma che si limiterà ad autorizzare e supervisionare tutto. Ma chi potrebbe interpretare il suo personaggio? “Chi interpreterà Al Bano? Non lo so ancora, ma è una scelta che andrà fatta con estrema cura, per passare dalla mia adolescenza all’età matura”, ha spiegato.

Anche voi non vedete l’ora che il progetto si realizzi?