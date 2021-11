Amici 21, chi è la sfidante Elena: età, Instagram e dove l’abbiamo già vista in televisione; tutto sulla giovane cantante.

Manca poco ad una nuova puntata di Amici! Oltre alla striscia quotidiana del daytime, il talent show di Maria De Filippi va in onda tutte le domeniche, a partire dalle 14.00. E nella puntata di domenica 21 novembre ci saranno tantissime sorprese e colpi di scena. Tra le sfide che vedremo, ci sarà anche quella tra Tommaso ed Elena. Il primo è un allievo della scuola, del team di Lorella Cuccarini, mentre la seconda è la sfidante. Cosa sappiamo di lei?

Ebbene, non è la prima volta che l’abbiamo vista in tv! E non è neanche la prima volta che l’ha vista LDA, che dopo aver saputo che è Elena a sfidare Tommaso, ha raccontato un curioso aneddoto: i due si sono conosciuti ai casting e poi incontrati successivamente fuori dalla trasmissione. Il figlio di Gigi D’Alessio ha anche scritto un inedito alla giovane Elena: che ci sia stata più di un’amicizia tra i due cantanti? Forse lo scopriremo… nel frattempo conosciamo meglio la sfidante di Tommaso.

Amici 21, chi è la sfidante Elena: tutto sulla cantante che potrebbe entrare nella scuola

Si chiama Elena ed è la cantante che Anna Pettinelli ha selezionato per una sfida contro Tommaso, allievo di Lorella Cuccarini. Nella puntata di domenica 21 novembre, vedremo infatti il giovane cantante lottare per il suo posto nella scuola: contro di lui ci sarà proprio Elena. Cosa sappiamo di lei?

Classe 2003, Elena ha 18 anni è nata in provincia di Catania. Ma nonostante la giovane età, non è la prima volta che la vediamo sul piccolo schermo: nel 2018 Elena ha vinto la prima edizione di Sanremo Young, condotta da Antonella Clerici. Precedentemente si era presentata anche ai casting di Ti lascio una canzone. Il suo cognome è Manuele ed è col suo nome e cognome che la troverete su Instagram! Riuscirà ad entrare nella scuola di Amici? Se non temi spoiler e sei curioso di leggere le anticipazioni, continua a leggere!

Elena entrerà ad Amici?

Le anticipazioni della puntata di domenica 21 novembre rivelano che Elena perderà la sfida contro Tommaso, che potrà quindi continuare il suo percorso nella scuola. Nonostante questo, però, un colpo di scena per lei: Rudy Zerbi chiederà di far restare Elena per farle sfidare un altro concorrente e darle una nuova possibilità di entrare nella scuola. Come andrà a finire?