Anticipazioni della puntata del GF Vip di Venerdì 19 Novembre: il gruppo perderà un ‘pezzo da novanta’, accadrà tutto in diretta.

È finalmente giunto il Venerdì sera. E se per tantissimi questo significa l’inizio di un weekend all’insegna del relax e del divertimento, per tantissimi altri significa una sola cosa: una nuova puntata del GF Vip! A distanza di qualche giorno dall’ultima diretta, Alfonso Signorini condurrà un ulteriore appuntamento del reality show.

Alla fine è proprio vero: il GF Vip si prolunga fino a Marzo 2022! Se ne parlava già da diverso tempo, ma adesso è arrivata proprio la conferma: questa sarà l’edizione più lunga di sempre! Una notizia davvero fenomenale, quindi. E che soprattutto sottolinea quanto, ancora una volta, la scelta del cast sia stata più che azzeccata. D’altra parte, sono proprio i concorrenti che stanno determinando le dinamiche del gioco. E che stanno riscuotendo, puntata dopo puntata, un successo davvero impressionante. A tal proposito, ma siete curiosi di sapere cosa accadrà stasera? Venerdì 19 Novembre, quindi, andrà in onda nuova puntata, ma quali sono le sue anticipazioni?

Anticipazioni GF Vip del 19 Novembre: accadrà di tutto, da non perdere!

Anche questa sera, Venerdì 19 Novembre, andrà in onda una nuova puntata del GF vip. Cosa succederà, però, questa sera? Come al solito, le anticipazioni ufficiali della puntata di questa sera non sono ancora uscite. Senza alcun dubbio, però, si tratteranno diversi argomenti. E tutti, come sempre, cattureranno l’attenzione del pubblico italiano.

C’è da ammettere che questi giorni che hanno seguito l’ultima diretta del GF Vip sono stati piuttosto piatti. Certo, gli scontri non sono affatto mancati. In ogni caso, però, si può dire che queste sono state delle ore piuttosto tranquille. Si scatenerà tutto questa sera? Chi lo sa! Senza alcun dubbio, però, Alfonso Signorini saprà come rendere ricca di pepe questo nuovo appuntamento. Una cosa, però, è certa: questa sera si assisterà ad un’eliminazione choc. Al televoto, come sapete, vi sono tre pezzi da novanta. Ed, in particolare, Sophie Codegoni, che è stata mandata direttamente in nomination da Soleil nel corso della scorsa puntata, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Insomma, in ogni caso, sarà una perdita davvero dolorosa non soltanto per la casa, ma anche per tutto il pubblico.

Cosa farete questa sera? A noi è inutile chiederlo: non ci perderemo affatto il GF Vip!