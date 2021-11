Si è classificata seconda a Bake Off Italia 4, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita e cosa fa oggi? In molti sono curiosi di saperlo.

Bake Off Italia è uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo. Condotta dalla mitica Benedetta Parodi in compagnia di tre giudici davvero speciali, la trasmissione di Real Time ha da sempre riscosso un successo davvero impressionante. E continua a farlo ancora adesso nonostante siano passati ben 9 anni dalla sua prima edizione.

Attualmente, ogni Venerdì sera, sta andando in onda la nona edizione del talent show, eppure in attesa di scoprire chi sarà il suo vincitore, sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa facciano oggi alcuni dei suoi ex protagonisti. E, soprattutto, come sia cambiata la loro vita dopo il programma. C’è chi, come raccontato, ha coronato uno dei suoi più grandi sogni. E chi, invece, ha fatto divenire la pasticceria il suo lavoro. Cosa sappiamo, a questo punto, della giovanissima ragazza che si è classificata al secondo posto a Bake Off Italia 4? Era poco meno che trentenne durante l’edizione del 2016, ma oggi cosa fa? Scopriamolo insieme.

Secondo posto a Bake Off Italia 4: com’è cambiata la sua vita oggi

Ha presto parte a Bake Off Italia 4. E, grazie al suo immenso talento nonostante la giovane età, non soltanto è riuscita a conquistare i giudici, ma si è classificata anche al secondo posto. Un traguardo davvero impressionante, da come si può comprendere. E che, data la sua incredibile bravura, non facciamo affatto a capire il motivo. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei?

Appurato che Francesca Tiranti si è classificata al secondo posto nell’edizione vinta dalla dolce Joyce, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita oggi? Cosa fa? Ebbene: non sappiamo se, dopo il talent, stia continuando a lavorare come segretaria, da come abbiamo potuto apprendere dal suo canale Instagram, però, sembrerebbe che la sua passione per la pasticceria non si sia affatto affievolita. Spulciando la sua bacheca social, abbiamo rintracciato diversi scatti dei suoi capolavori. Ed abbiamo appreso, infine, che ha aperto anche un blog tutto suo dove appunta ricette e consigli.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivederla?