Ballando con le Stelle, salta il super ospite: brutto colpo per Milly Carlucci

Brutto colpo per il talent show “Ballando con le Stelle”, salta il super ospite della prossima puntata: come reagirà Milly Carlucci?

Non c’è pace per il talent show di Rai 1. Dopo le polemiche che hanno travolto il programma sul caso Mietta, la Carlucci deve rinunciare anche ad un super ospite. Chi chiamerà adesso la conduttrice per sostituirlo?

Ballando con le Stelle, salta il super ospite

Ballando con le stelle è un talent show in onda in prima serata. Il programma va in onda dal 2005 su Rai 1. La trasmissione è sempre stata condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma è l’adattamento del talent show britannico “Strictly Come Dancing”. Ogni anno ottiene un gran successo ed è uno dei pilastri principali della rete pubblica.

Il talent show è giunto alla sedicesima edizione, in onda dal 16 ottobre 2021. Un’edizione sicuramente poco fortunata sino ad adesso. Il cantautore Al Bano, una delle punte di diamante del programma, ha deciso di ritirarsi. Inizialmente anche Mietta era stata costretta a ritirarsi perchè risultata positiva al Covid-19. Dopo esser tornata negativa, la cantante si è esibita in studio, ma è stata subito eliminata.

I guai però non finiscono per il talent show di Milly Carlucci. La conduttrice dovrà fare a meno del super ospite scelto per la prossima puntata. Davvero un brutto colpo per la Carlucci, che sul super ospite aveva puntato molto. Come reagirà adesso?

Per la prossima puntata del talent show, Milly Carlucci aveva scelto una coppia come ballerini per una notte. Stiamo parlando dell’attaccante della Lazio e della nazionale italiana Ciro Immobile e della moglie Jessica Melena. Il calciatore si è infatti infortunato. Il triste annuncio è stato dato sui social dalla conduttrice del talent show: “A causa dell’infortunio di Ciro Immobile purtroppo non sarà possibile vederlo in pista insieme a Jessica come ballerini per una notte. Parleremo comunque della bellissima iniziativa di solidarietà un calcio all’esclusione voluta da Papa Francesco”.