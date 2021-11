Beautiful, Delon De Metz interpreta Zende Forrester: sapete in cosa è laureato il famoso attore? Non indovinereste mai.

Di ritorni nel cast di Beautiful ce ne sono tantissimi e, tra i più importanti dell’ultimo periodo, c’è quello di Zende Forrester Dominguez! I fan di vecchia data lo ricorderanno da piccolo, quando Kirsten Forrester e Antonio Dominguez lo adottarono, dopo averlo conosciuto in un viaggio in Africa. Dal 2015 al 2017, il personaggio è stato interpretato da Rome Flynn ,ma ora è Delon De Metz a dare il volto al giovane rampollo di casa Forrester.

L’attore è apparso da poco nelle puntate italiane, ma ha già conquistato il pubblico di Canale 5. Curiosi di sapere qualcosa in più su di lui? Il suo titolo di studi è ben lontano dal mondo della recitazione…

Delon De Metz è il nuovo Zende in Beautiful, ma sapete in cosa è laureato?

Zende è tornato a Los Angeles e, a quanto pare, porterà scompiglio tra i protagonisti della soap opera americana! Sin dalle prime scene, il giovane Forrester sembra provare interesse per Zoe, che sembra ricambiare. Tutto bellissimo, se non fosse che la Buckingam ha una relazione con Carter! Cosa accadrà nelle prossime puntate? I colpi di scena saranno tantissimi! Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più sul giovane attore che interpreta Zende.

Si tratta di Delon De Metz, attore originario di New York, che abbiamo visto in diverse serie di successo come NCIS, NCIS Los Angeles e The Kominsky Method su Netflix. La recitazione è la sua grande passione, ma non tutti sanno che prima di diventare attore Delon ha studiato all’Università di Havard, laureandosi in economia.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire quali sorprese ci riserverà il personaggio di Zende. Le anticipazioni sono davvero succulente! Appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 13 e 40 su Canale 5, con nuovi episodi della seguitissima soap opera americana. Voi state seguendo le ultime vicende della famiglia Forrester?