Belen Rodriguez, sapete cosa ha fatto dopo la separazione da Antonino? Così ha ritrovato il sorriso

Sapete cosa ha fatto Belen Rodriguez dopo la separazione da Antonino Spinalbese? Proprio così ha ritrovato il sorriso

La showgirl argentina sta vivendo un periodo di crisi con il suo compagno. Dopo la nascita della secondogenita, la modella e conduttrice televisiva ha deciso di prendersi un periodo di pausa. Ma sapete cosa ha fatto subito dopo la separazione da Antonino? Se siete curiosi, continuate a leggere l’articolo.

LEGGI ANCHE: Dove vivono Belen Rodriguez ed Antonino? Una casa che lascia tutti a bocca aperta

Belen Rodriguez, cosa ha fatto dopo la separazione da Antonino

Belen Rodriguez è una delle showgirl più discusse della televisione italiana. La modella e conduttrice argentina ha spesso fatto parlare di sé, oltre che nel piccolo schermo, anche sulle copertine dei settimanali di gossip.

La sua vita sentimentale, infatti, è stata molto movimentata. Appena arrivata in Italia, la Rodriguez si è fidanzata con il calciatore Marco Borriello. In seguito è stata poi fidanzata con Fabrizio Corona. Dopo la fine della relazione con il ‘paparazzo’, ha conosciuto il ballerino Stefano De Martino. I due si sono sposati ed hanno avuto un figlio, Santiago.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez, la casa ad Ibiza è uno spettacolo: il giardino e la piscina la fanno sognare

Dopo la prima separazione, Belen ha cercato di voltare pagina con il motociclista Andrea Iannone. In seguito, però, è ritornata tra le braccia di De Martino, salvo poi lasciarsi nuovamente. Dopo la fine della storia d’amore con De Martino, la showgirl argentina ha avuto un breve flirt con Gianmaria Antinolfi. Dopodiché si è fidanzata con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto un’altra figlia, Luna Mari.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez, il passato da cameriera: “Avevo 17 anni, gli diedi la pizza in faccia”, il particolare aneddoto

Dopo la nascita della secondogenita, la coppia ha vissuto un periodo di crisi. Attualmente Belen e Antonino sono in pausa. I due non vivono più insieme e non si sa con certezza se la ferita potrà essere rimarginata.

Ma sapete cosa ha fatto Belen dopo la fine della storia d’amore con Antonino? La modella e conduttrice televisiva è stata paparazzata per le vie di Milano in compagnia del fratello Jeremias. La Rodriguez si è dunque rifugiata tra le braccia dei familiari e solo così è riuscita a ritrovare il sorriso dopo la separazione dal compagno.