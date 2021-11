Can Yaman, annuncio a sorpresa: “Senza filtri”, sarà la prima volta per l’attore turco, protagonista della serie Daydreamer.

È uno degli attori più apprezzati al mondo e, anche nel nostro Paese, può contare su una vera e propria schiera di fan. Parliamo di Can Yaman, l’affascinante attore turco, diventato noto grazie alla partecipazioni a diverse soap opera di gran successo. Da Bitter Sweet a Daydreamer, fino a Mr Wrong: ascolti record per le serie tv con Can. Che, presto, vedremo nella fiction di Canale 5 Viola come il mare. Prima, però, un’altra incredibile novità.

Ad annunciarla è stato proprio l’attore, da poco trentenne. Con un post condiviso sul suo seguitissimo canale Instagram ( ben 8,9 milioni di followers!), Can Yaman annuncia l’inizio di una nuova avventura. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —->Avete mai visto la casa di Can Yaman a Roma? I suoi dettagli vi lasceranno senza fiato: è spettacolare

Can Yaman, annuncio a sorpresa: “Voglio raccontarvi la mia verità”

Una notizia che ha fatto letteralmente impazzire l’esercito di fan di Can Yaman. Si, perché per la prima volta, l’attore ha deciso di raccontarsi senza filtri: “Per la prima volta ha deciso di parlarvi di me. Fino in fondo, senza filtri. Voglio raccontarvi la mia verità”. È quanto si legge nell’ultimo post condiviso dall’attore sui social. Cosa bolle in pentola?

Una sorpresa meravigliosa, dal titolo “Sembra strano anche a me“. Si tratta del primo libro dell’attore, che sarà disponibile nelle librerie dal 30 novembre, ma già preordinabile online. Un modo per conoscere più a fondo uno degli uomini più amati del momento, che, stando alla descrizione, si metterà a nudo per la prima volta, raccontando la sua verità: “Ora ve la racconto io, come non ve l’ha mai raccontata nessuno”.

LEGGI ANCHE ——>Can Yaman, spunta la foto del passato: com’era l’attore diversi anni fa

LEGGI ANCHE —–>Can Yaman, qual è il suo titolo di studio? Non lo avreste mai detto

Insomma, un appuntamento da non perdere per tutti i sostenitori e le sostenitrici della star turca, amata ed apprezzata in tantissimi Paesi del mondo. E voi, siete curiosi di leggere il libro?