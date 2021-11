Avete mai visto la casa di Amadeus? Una scelta ‘particolare’ non poteva passare inosservata

Avete mai visto la casa del conduttore Amadeus? Quella scelta ‘particolare’ non poteva proprio passare inosservata

È uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, oltre che direttore artistico del Festival di Sanremo per tre edizioni consecutive. Sa scegliere solo buona musica da offrire ai telespettatori della Rai, ma avrà un buon gusto anche per quanto riguarda l’arredamento della casa? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato alla casa del famoso conduttore televisivo. Vi anticipiamo che c’è una scelta ‘particolare’ che non poteva proprio passare inosservata.

La casa di Amadeus

Amadeus è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, nonché uno dei più amati dal pubblico. Ha esordito negli anni ottanta come deejay, scoperto da Claudio Cecchetto. Si è poi affermato negli anni novanta nelle vesti di conduttore. Ha presentato diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia per la Rai che per Mediaset. Molti se lo ricorderanno come conduttore de L’Eredità, quiz-show di Rai 1 portato al successo proprio da Amadeus.

Di recente, invece, è stato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Amadeus è stato confermato dalla Rai anche per la prossima edizione, la terza volta consecutiva al timone del Festival. Insieme ad Amadeus ha formato una coppia vincente, ma la presenza dello showman è indubbio per la prossima edizione della manifestazione canora.

Riguardo alla sua vita privata, dopo la fine del matrimonio con Marisa Di Martino, Amadeus ha conosciuto Giovanna Civitillo, durante la conduzione de L’Eredità. I due si sono fidanzati nel 2003 e sono convolati a nozze nel 2009. La coppia ha avuto un figlio, chiamato José Alberto in onore di José Mourinho, ex allenatore dell’Inter, squadra di cui il conduttore è un tifoso sfegatato.

I due vivono a Milano, vicino corso Sempione. L’arredamento dell’abitazione è stato scelto dalla coppia, che dimostra di aver un buon gusto anche per quanto concerne la casa. Amadeus e Giovanna hanno deciso di puntare su colori sgargianti, che si alternano tra il bianco, nero e dorato. Anche il parquet è chiaro. Questi colori sono stati scelti per arredare tutta la casa, dal soggiorno alla zona notte. L’unico cambiamento lo troviamo in cucina, dove la coppia ha deciso di optare per un rosa shock.