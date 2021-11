Dopo due anni si sono lasciati: “Resteremo migliori amici”, l’annuncio spezza il cuore dei fan

Dopo due anni si sono lasciati: “Resteremo migliori amici”, l’annuncio arrivato sui social spezza il cuore dei fan della coppia.

“Ciao ragazzi, abbiamo deciso di mettere fine alla nostra relazione, ma il nostro amore reciproco come persone è più forte di sempre”. Con queste parole, una delle coppie più amate degli ultimi anni ha comunicato la rottura.

Un annuncio che ha letteralmente spezzato il cuore dei fan, affezionati alla coppia. “Abbiamo iniziato il nostro rapporto come migliori amici e continueremo ad essere migliori amici”, si legge nel messaggio, condiviso da entrambi sui social.

Si sono lasciati: “Abbiamo deciso di mettere fine alla nostra relazione”, l’annuncio sui social

Una rottura improvvisa, che ha lasciato senza parole i fan di tutto il mondo. Una storia d’amore iniziata nel 2019 e che sembrava procedere nel migliore dei modi, fino a qualche ora fa. Con un messaggio su Instagram firmato da entrambi, le due star hanno annunciato di essersi lasciati. Di chi parliamo?

Di Camila Cabello e Shawn Mendes, che si erano innamorati proprio nel 2019, quando hanno lanciato la hit “Senorita”, un vero e proprio tormentone internazionale: i due però si erano incontrati per la prima volta nel 2014 ed erano buoni amici. Sui social si sono sempre mostrati uniti e complici durante la loro relazione: le ultime immagini di coppia risalgono alla notte di Halloween. L’annuncio della rottura ha spiazzato tutti, ma il cantante canadese e l’artista cubana hanno sottolineato come il loro rapporto di affetto non si interromperà:

I due cantanti hanno postato lo stesso messaggio sui rispettivi canali Instagram, che dal momento dell’annuncio sono invasi dai commenti dei fan, increduli e dispiaciuti. Nel messaggio non sono stati resi noti i motivi che hanno spinto la coppia a chiudere la storia, quel che è certo è che tra loro ci sarà sempre un legame speciale. A voi dispiace per questa notizia?