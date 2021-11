A distanza di anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, la paziente appare in ottima forma: com’era prima? Non ci crederete mai!

Ne siamo certi: quando vedrete com’era prima di Vite al Limite e di come, quindi, la dieta e il percorso impostole dal dottor Nowzaradan siano stati impressionante, resterete davvero sconvolti. Prima di farlo, però, procediamo con ordine! Cerchiamo di capire, quindi, cosa l’ha spinta a partecipare al programma di Real Time. E, soprattutto, a quanto ammontava il suo peso prima dell’inizio del suo percorso.

Leggi anche –> Choc a Vite al Limite, il gesto estremo del paziente sconvolge tutti: incredibile dramma!

La giovanissima e simpaticissima paziente ha preso parte alla seguitissima trasmissione di Real Time esattamente nel 2014 e, quindi, nella seconda stagione. E, sin da subito, ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Con un peso che raggiungeva i 251 kg, la trentanovenne aveva un forte desiderio di ritornare in forma. Partiva da quasi 300 kg, come dicevamo. E, grazie alla sua costanza e determinazione, è uscita dal programma con quasi 100 kg in meno. E ad oggi, come testimoniano anche le sue ultime foto Instagram, sembrerebbe che stia continuando a mantenere un regime alimentare sano e regolato.

Leggi anche –> Vite al Limite, il dottor Nowzaradan è sposato? Il retroscena sulla sua vita privata

Dopo Vite al Limite appare in gran forma: com’era prima? Choc incredibile!

Anche lei, così come tantissime altre sue colleghe di clinica, ha visto la sua vita completamente rivoluzionata dopo che ha preso parte a Vite al Limite. Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso che, per poco, non raggiungeva i 300 kg, Paula Jones può considerarsi tra le pazienti esemplari del dottor Nowzaradan.

Leggi anche –> Vite al Limite, trasformazione impressionante: da 324 kg a 131, poi il tragico dramma

Una volta terminata la sua esperienza nel programma e, soprattutto, terminati i 12 mesi ‘da contratto’, Paula Jones è riuscita a pesare ben 177 kg. Un traguardo davvero impressionante. Al quale, tra l’altro, si sono aggiunti anche altri piccoli passi. Ad oggi, infatti, Paula appare in gran forma. Siete curiosi di sapere com’era prima? Vederla, vi anticipiamo, vi lascerà davvero sconvolti! Guardate un po’ qui:

Insomma, un cambiamento davvero choc. E che, d’altra parte, sottolinea quanto la determinazione di Paula sia stata davvero formidabile. Siete d’accordo?