Clamoroso annuncio dell’amatissimo Giuseppe Zeno: l’attore è davvero inarrestabile! Accadrà dopo Storia di una famiglia perbene.

Un momento davvero d’oro per Giuseppe Zeno! A distanza di qualche settimana dal finale di stagione de Luce dei tuoi occhi, l’attore napoletano si è reso protagonista di un’altra serie televisiva. Stiamo parlando proprio di ‘Storia di una famiglia perbene’, tratto dai romanzi di Rosa Ventrella.

In queste ultime settimane, stiamo ammirando la bravura di Giuseppe Zeno nei panni di Antonio De Santis in Storia di una famiglia perbene. Avete amato il suo ruolo, vero? Come darvi torto! Ancora una volta, l’attore napoletano ha dimostrato tutto il suo incredibile talento. Fate molta attenzione, però: è in arrivo una notizia davvero clamorosa! A darne l’annuncio, è stato proprio il diretto interessato sul suo profilo Instagram. Attivissimo sul suo canale, il buon Zeno non perde occasione di poter aggiornare i suoi followers su tutto quello che gli succede. È proprio per questo motivo che, alcuni giorni fa, non ha potuto fare a meno di renderli partecipi di qualcosa di sensazionale. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Ci pensiamo immediatamente. Vi anticipiamo: è qualcosa che accadrà subito dopo Storia di una famiglia perbene.

Annuncio clamoroso di Giuseppe Zeno: cosa accadrà a breve

In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso dell’ultima puntata di Storia di una famiglia perbene, siete pronti a scoprire questa incredibile novità rivelata da Giuseppe Zeno? A darne l’annuncio ufficiale, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato sul suo canale social ufficiale.

Al momento, non abbiamo tantissime informazioni da darvi in merito. Una cosa, però, è certa: accadrà a breve e sarà qualcosa davvero di grandioso! Da quanto si apprende dalle sue parole, infatti, sembrerebbe che Giuseppe Zeno prossimamente sarà il protagonista di una nuova serie televisiva, che, a differenza di Luce dei tuoi occhi e Storia di una famiglia perbene, andrà in onda sui canali Rai. Intitolata Blanca e tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, la fiction sarà un nuovo progetto dell’azienda di Viale Mazzini. E, senza alcun dubbio, si dimostrerà un vero successo.

Noi non vediamo l’ora di saperne di più. Voi?