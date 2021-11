Forse non tutti sanno chi è la figlia di Anna Maria Barbera: anche lei fa parte del mondo dello spettacolo

Tornata ieri sera sul palco di Zelig dopo una lunga assenza dalla tv, Anna Maria Barbera ha una figlia conosciuta: sapete chi è?

Il suo successo è indissolubilmente legato a Zelig, dove anni fa col personaggio di ‘Sconsolata’ ha fatto crepare dal ridere il pubblico. Da anni lontana dalla tv, Anna Maria Barbera è stata accolta con grande entusiasmo dai fan ieri sera sul palco del celebre programma comico.

Proprio ieri, 18 novembre, è andata infatti in onda una delle tre puntate per festeggiare i 25 anni del famosissimo cabaret che ha lanciato tanti volti noti. Dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada terranno di nuovo compagnia al pubblico con la squadra di comici composta da volti storici dello show e volti nuovi.

Attesissimo il ritorno di Anna Maria Barbera sul palco che le ha dato tanta notorietà, l’attrice è tornata a dimostrare la sua bravura. Un talento trasmesso evidentemente anche a sua figlia Anna Charlotte. Scopriamo chi è e cosa fa l’erede della simpaticissima comica.

Curiosità su Anna Charlotte, figlia di Anna Maria Barbera

Nata nel 1987, Anna Charlotte Barbera ha seguito le orme artistiche di sua madre: è infatti un’attrice. Formatasi al Teatro Stabile di Torino, nel 2018 ha ottenuto il premio teatrale nazionale “Franco Angrisano” come miglior attrice e il premio nazionale “Gino Cervi”. Nel 2020 ha anche vinto il concorso Actors&Poetry nella categoria attori e doppiatori.

Laureata in Comunicazione per le istituzioni e le imprese, è stata cresciuta solo dalla madre. Questa infatti fu lasciata dal compagno quando gli comunicò di essere incinta: “Quando sono rimasta incinta, il mio uomo voleva solo me. E io l’ho lasciato per avere lei. Non ho meriti, se non come ogni attento genitore, di aver cura, dedizione e preghiera, affinché il proprio figlio possa fiorire non interrompendo il progetto divino. La fede mi guida anche quando sembra che le forze vengano meno“, aveva raccontato l’attrice al settimanale Gente.

Come si nota da questa foto, Charlotte è davvero il ritratto di sua madre, non vi sembra?